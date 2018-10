Mentre il marito separato di Marzia Zerbi veniva ascoltato per la seconda vola in questura a Ragusa (nella notte è scattato il fermo per omicidio volontario) le amiche della vittima erano a Canale 5 da Barbara D’Urso a raccontare che donna fosse come rileva il sito RagusaOggi

Già subito dopo l’omicidio scoperto nella tarda sera di venerdì, era stato un coro per raccontare di come la vittima fosse una donna speciale, molto socievole e avesse problemi dovuti alla separazione in corso da un anno.

LEGGI DI PIU’ SU RAGUSA OGGI