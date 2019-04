approvate due delibere dell'assessore pierobon

La Regione stanzia 8,4 milioni per alcuni Comuni siciliani per la realizzazione di opere pubbliche. La giunta regionale presieduta da Nello Musumeci ha approvato due delibere dell’assessore all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, che destinano le somme per strade, piazze, marciapiedi, illuminazione nell’Ennese e a Ragusa.

In particolare un milione e 300 mila euro andranno a Gagliano Castelferrato, provincia di Enna, un milione e 785 mila euro a Ragusa e 5,4 milioni a Troina. In tutto a disposizione c’erano 16,3 milioni versati nel tempo da aziende titolari di concessioni minerarie di coltivazioni di idrocarburi.

“Le somme – scrive l’assessore Pierobon nel documento – sono previste dalla normativa che prevede forme di collaborazione nell’ambito delle campagne estrattive tra concedente e operatori, per promuovere investimenti e occupazione”.

I progetti sono tutti esecutivi. Nel dettaglio, a Gagliano Castelferrato una parte del milione e 300 mila euro, e precisamente 800 mila euro, servirà per realizzare una rotonda all’incrocio tra via Verga e Pirandello, altri 295 mila euro consentiranno di avviare i lavori del secondo stralcio della nuova stazione dei carabinieri. Infine 208 mila euro finanzieranno i lavori di messa in sicurezza degli immobili della scuola media per il rilascio della Scia, la dichiarazione di inizio attività, antincendio e agibilità.

A Ragusa invece un milione e 785 mila euro serviranno a finanziare “il terzo stralcio del progetto esecutivo di riqualificazione dei centri luminosi negli impianti di pubblica illuminazione”.

A Troina infine andranno quasi cinque milioni e mezzo. Circa 2 milioni finanzieranno i lavori di riqualificazione e recupero delle strade adiacenti a piazza Conte Ruggero e piazza Santa Lucia. Altri 406 mila euro serviranno per il rifacimento della pavimentazione e parte dei servizi del sottosuolo ed opere a corredo della via Nuova del Carmine. Due milioni e mezzo per “il restauro e il risanamento conservativo della caserma rifugio Sambuchello e riuso area adiacente per finalità ricettive inerenti la fruizione del Parco dei Nebrodi”. E ancora, mezzo milione per il rifacimento della pavimentazione di parte dei servizi del sottosuolo e opere a corredo della via Mustica.