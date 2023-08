sono nel reparto di medicina

Sono risultati positivi al Covid sette pazienti ricoverati nel reparto di Medicina dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Lo rende noto l’Asp di Ragusa, per cui “la direzione medica di presidio, congiuntamente al direttore dell’Uoc di riferimento e agli operatori sanitari, come stabilito dai protocolli in atto, ha circoscritto il cluster mediante la predisposizione di altrettanti posti letto, le cosiddette “nuvole”, per garantire l’isolamento dei pazienti in oggetto”.

Pazienti in miglioramento e dimessi a breve

Alcuni di essi, secondo quanto sostenuto dall’Asp di Ragusa, “in ragione del progressivo miglioramento del quadro clinico, saranno dimessi a breve”

Inoltre, “a scopo preventivo, si è deciso di sospendere i ricoveri dei pazienti no-Covid destinati al reparto di Medicina, che continua a operare con percorsi alternativi attivati temporaneamente in altri reparti del presidio. Si precisa, altresì, che nessun operatore sanitario risulta attualmente positivo al virus” conclude la nota dell’Asp di Ragusa.