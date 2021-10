rogo spento dai vigili del fuoco

Un violento incendio si è scatenato in via Fratelli Bandiera, a Vittoria

Un rogo, originatosi da una macchina, si è propagato verso un’altra

Le fiamme hanno minacciato le palazzine vicine

Tanta la paura tra i residenti della zona

Avviate le indagini per risalire alle cause

Paura in via Fratelli Bandiera, a Vittoria, per lo scoppio di un incendio che, originatosi da una macchina parcheggiata, si è propagato verso un altro mezzo.

Paura tra i residenti

Non si conoscono ancora le cause, per cui sono al lavoro le forze dell’ordine, ma si sono vissuti momenti di grande apprensione tra i residenti delle palazzine. Le fiamme, infatti, hanno minacciato le case, in tanti hanno deciso, dopo aver visto il rogo, riversarsi in strada, altri, invece, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati nei minuti successivi alle richieste di soccorso.

L’intervento dei pompieri

I pompieri hanno arginato la marcia dell’incendio, evitando che potesse fare altri danni, soprattutto agli immobili ma uno dei mezzi è stato divorato dalle fiamme che hanno coinvolto un altro veicolo, entrambi nella disponibilità di residenti di quella porzione di strada.

Avviate le indagini

Sono state avviate le indagini per risalire alle cause ed in caso agli autori del rogo, qualora fosse accertata la matrice dolosa. Gli inquirenti sono al lavoro, sarebbero stati già acquisiti alcuni filmati delle telecamere di sicurezza della zona al fine di stabilire se nei minuti precedenti o successivi allo scoppio dell’incendio vi fossero persone sospette. Una mano potrebbero darla i testimoni, quelli che per primi si sono precipitati in strada.

VIDEO FORNITO DA FRANCO ASSENZA