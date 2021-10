sembra esclusa la pista dolosa

Un incendio ha danneggiato due locali ed un appartamento

Due giovani sono riuscite a mettersi in salvo

Il rogo si è originato da un contenitore dei rifiuti

Al momento, esclusa la pista dolosa e del racket

Per i vigili del fuoco, che sono interventi questa notte intorno alle 3, l’incendio che ha coinvolto 2 ristoranti ed un appartamento, situati in via Tisia, la zona commerciale a nord di Siracusa, non è di matrice dolosa.

L’incendio

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione dei pompieri, sarebbero “partite accidentalmente da un contenitore di rifiuti posto in prossimità del locale Sama Sushi Lab”. Da qui, il rogo si è propagato versa l’altra attività commerciale, specializzata nella ristorazione, Accamora, fino ad investire “la parte chiusa a vetri del soprastante appartamento ammezzato, occupato da alcune ragazze che fortunatamente dormivano in stanze più distanti”.

Due ragazze in salvo

Le due giovani, per fortuna, sono riuscite a mettersi in salvo ma hanno vissuto momenti di grande paura e sono state sentite dai soccorritori.

Il soccorso dei poliziotti

Gli agenti di polizia, intervenuti nei minuti successivi al rogo, hanno messo in salvo numerose persone, in particolare alcune persone più fragili che abitano nel palazzo. 5 poliziotti delle Volanti sono rimasti lievemente intossicati e sono stati curati dai medici dell’ospedale Umberto I. Poche conseguenze, fortunatamente, anche per i residenti.

Le indagini

Le indagini delle forze dell’ordine dovranno accertare le tesi dei pompieri, del resto Siracusa, nelle ultime settimane, ha vissuto con l’eco delle bombe, che hanno interessato nell’ordine una tabaccheria in via Piave, un bar in viale Santa Panagia ed un chiosco di fiori in viale dei Comuni.

Gli avvertimenti in città

A questi episodi, che hanno il sapore degli avvertimenti, si aggiungono gli incendi ai danni di un negozio di abbigliamento in corso Gelone ed un ristorante in prossimità del mercato di Ortigia. In mattinata, gli agenti della Polizia scientifica della Questura di Siracusa si sono recati nell’area in cui stanotte è scoppiato il rogo, prendendo diversi rilievi che saranno esaminati nei laboratori.

Danni ingenti

Di certo, i danni alle due attività commerciali sono ingenti, peraltro sono locali alla moda, tra i più frequentati della zona nord di Siracusa. Sono stati i residenti delle palazzine vicine, svegliati dal fragore delle fiamme e dai vetri in frantumi, a dare il primo allarme, arrivato alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco.