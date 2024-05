C’è sgomento e dolore a Scicli, all’indomani della morte di Pino La Guardia, dipendente comunale vittima di un incidente mentre era in sella alla sua bici lungo la strada statale 149 “Ragusana”. Il sinistro, le cui cause sono ancora da chiarire, ha coinvolto un’autovettura e la bici dell’uomo, che nello scontro ha perso la vita.

La passione per la bici

La Guardia, 57 anni, era ovviamente molto conosciuto nel centro ragusano e per anni aveva fatto da autista al sindaco di Scicli e a tutta l’amministrazione comunale. Pino La Guardia era un grande appassionato di bici: l’estate scorsa si era recato insieme a due amici fino a Roma, da Papa Francesco. Un lungo viaggio che aveva toccato Sicilia, Calabria, Campania, fino alla Capitale. Una straordinaria esperienza e una grande emozione per lui, che progettava già altri lunghi viaggi sulle due ruote.

Scicli in lutto

La notizia della morte ha colpito profondamente l’amministrazione comunale: “Dolore, incredulità e sconforto – recita una nota del Comune di Scicli -. Sono i sentimenti che hanno pervaso il sindaco di Scicli Mario Marino, la giunta, il consiglio comunale e i dipendenti del Comune alla notizia della tragica morte in un incidente stradale in bici del dipendente Pino La Guardia. Deceduto all’età di 57 anni. Il sindaco si è recato nel pomeriggio a casa di Pino a rendere il cordoglio di tutti alla famiglia. Pino era benvoluto e apprezzato per la sua bonomia e semplicità. Mancherà”. In ricordo di Pino è stato proclamato il lutto cittadino.

Una scia di sangue sulle strade siciliane

Una maestra di scuola elementare, Ninfa Indelicato, 64 anni, è stata investita da un furgone condotto da un anziano mentre stava entrando a scuola, nell’Istituto per geometri “V. Accardi” di Campobello di Mazara (Trapani) che ospita alcune classi delle elementari. Le condizioni della donna sono subito apparse gravissime e la maestra dopo essere stata trasportata all’ospedale di Castelvetrano è morta. Sono intervenuti i carabinieri.