Un uomo di 58 anni, Pino La Guardia, un dipendente comunale del comune di Scicli, è morto in un incidente mentre era in sella alla sua bici lungo la strada statale 149 “Ragusana”. La strada è provvisoriamente chiusa al transito, in entrambi i sensi di marcia, un tratto in corrispondenza del km 103,400 – nel territorio comunale di Modica – compresi gli svincoli autostradali in ingresso ed in uscita di “Modica-Pozzallo”.

Il sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – ha coinvolto un’autovettura e la Guardia, che nello scontro ha perso la vita. La circolazione è deviata.

Sul posto è intervenuto personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, per la gestione dell’evento ed il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

La strage sulle strade siciliane

Una maestra di scuola elementare, Ninfa Indelicato, 64 anni, è stata investita da un furgone condotto da un anziano mentre stava entrando a scuola, nell’Istituto per geometri “V. Accardi” di Campobello di Mazara (Trapani) che ospita alcune classi delle elementari. Le condizioni della donna sono subito apparse gravissime e la maestra dopo essere stata trasportata all’ospedale di Castelvetrano è morta. Sono intervenuti i carabinieri.

La tragedia di Misilmeri

Nuovo grave incidente in provincia di Palermo. E’ morto un uomo di 57 anni nello scontro frontale in via Nazionale a Portella di Mare Misilmeri tra una Volkswagen Up condotta dall’uomo rimasto ucciso e una Fiat Punto guidata dalla giovane di 25 anni.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare è morto sul colpo. La ragazza si trova in gravissime condizioni all’ospedale Civico. Sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia municipale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

La vittima dell’incidente è Baldassare Russo di 57 anni di Villabate (Palermo). Si trovava a bordo della Volkswagen Up. La giovane di 25 anni trasportata al pronto soccorso in gravissime condizioni alla guida di una Fiat Punto è di Belmonte Mezzagno.

Continua la scia di sangue sulle strade

Quello di oggi è l’ennesimo incidente di un periodo nero per le strade siciliane., Lo scorso sabato ben 4 scontri con altrettante vittime.

Un morto e un ferito nei pressi di Augusta, due morti a Gela fra cui il Presidente di Sicindustria Caltanissetta, un morto anche a Racalmuto per uno scontro sulla sua moto e una donna investita mentre attraversa la centrale via Roma a Palermo.

E’ stato un sabato nero sulle strade siciliane insanguinate da troppe vittime dovute ad incidente da Nord a Sud, da est a Ovest.

Un fisioterapista muore a Racalmuto

Un motociclista di 46 anni, Filippo La Bella, è morto Racalmuto, dopo essersi schiantato con la sua moto, una Ducati, contro un albero a bordo strada, per cause ancora tutte da chiarire. Il casco si sarebbe frantumato nell’impatto e l’uomo sarebbe morto sul colpo.

Auto si ribalta nel Siracusano

Nel Siracusano, invece, un’auto si è ribaltata. Lo scontro ha fatto registrare un morto ed un ferito. L’ incidente mortale è avvenuto nel tardo pomeriggio sulla Statale 114, tra Siracusa e Catania, nel territorio di Augusta.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti di polizia, le vittime era a bordo di una macchina, quando, per cause da accertare, il veicolo si è ribaltato e per il conducente, un 32enne di Gela, non c’è stato nulla da fare.

Due morti a Gela

Sulla strada della zona industriale di Gela, si è verificato un incidente in cui ha perso la vita Domenico Lorefice, 61 anni, presidente di Sicindustria Caltanissetta.

