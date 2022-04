È accaduto a Scicli, il piccolo non è in pericolo di vita

Tragedia sfiorata a Scicli. Un bambino di tre anni è stato morso al collo e al viso dal suo pitbull. L’episodio nella casa in cui il piccolo vive con i genitori, nel Ragusano. Il bambino, soccorso immediatamente dai suoi genitori subito allarmati dalle urla del figlio, è ricoverato, sotto sedazione, nella sala rossa del reparto di Chirurgia dell’ospedale Maggiore di Modica. Non è considerato in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta di notte, mentre il bambino, dopo essersi svegliato, stava per entrare nella stanza da letto dei genitori. Accertamenti sull’accaduto sono in corso da parte dei carabinieri.

Il mese scorso una donna azzannata a Melilli

Il mese scorso, una donna di 26 anni è stata azzannata da un pitbull nel tentativo di accarezzare il cane. La vicenda è accaduta nella serata del 12 marzo, poco prima delle 19 in viale Kennedy, a Melilli, nel Siracusano e secondo quanto ricostruito dalla polizia, la vittima, dipendente di un bar, dopo aver visto il padrone entrare nel locale sarebbe uscita per coccolare l’animale, rimasto fuori dall’attività commerciale.

Il pitbull ha morso alla gola la donna, soccorsa dai testimoni, che, a fatica, sono riusciti a far mollare la presa al cane. La dipendente ha riportato gravi ferite, si è subito compreso che le sue condizioni erano molto gravi: è stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ma i medici hanno preferito che fosse trasportata al Cannizzaro di Catania. Ha subito la perforazione della trachea e la sua prognosi resta riservata.

Gli agenti delle Volanti, dopo aver ricostruito i fatti e sentito il proprietario del cane, lo hanno denunciato quest’ultimo per le lesioni gravi causate alla donna dal pitbull. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, gli agenti sono alla ricerca di “una adeguata struttura che possa ospitare temporaneamente il cane, in attesa degli ulteriori incombenze di legge” spiegano dalla Questura.

Altro caso di aggressione

Nei mesi precedenti, un 22enne di origine marocchina ha scagliato il suo pitbull contro un carabiniere, che è stato morso più volte, prima al braccio destro e, poi, a entrambe le gambe. Dopo aver tentato in ogni modo di divincolarsi dal cane, il militare aggredito ha sparato 2 colpi contro l’animale che, ferito, si è allontanato.

Il 22enne, pregiudicato, che ha aizzato il cane contro il militare, è stato arrestato per rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il militare è ricoverato in osservazione al Policlinico di Milano.

Anche una donna di 31 anni è rimasta ferita dai colpi di arma da fuoco sparati dal militare.