Il riconoscimento assegnato da “Le Fonti Awards”

La Promotergroup spa ha ricevuto il premio “Eccellenza dell’anno” per la categoria “Consulenza e leadership – Sicurezza sul Lavoro”, assegnato da “Le Fonti Awards” che, ogni anno, consacra le eccellenze del mondo imprenditoriale legale e professionale. Promotergroup spa è un’azienda con oltre 15 anni di esperienza: nata nel 2003, oggi conta 6 sedi su tutto il territorio nazionale, più di 50 dipendenti, oltre 30 collaboratori ed ha più di mille clienti. Nella rete di partners e società partecipate anche enti di formazione, un’agenzia per il lavoro e una società di comunicazione.

Le motivazioni del premio

Di rilievo la motivazione del premio assegnato a Promotergroup spa che si è contraddistinta “per essere un punto di riferimento nella consulenza aziendale su organizzazione e sviluppo, qualità, sicurezza, formazione”. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella location di del museo diocesano di Milano. Il premio è stato ritirato dal presidente Gianni Polizzi. Presenti anche l’amministratore delegato, Serena Morando e i soci Davide Ciravolo, Danilo Diquattro, Gaetano Polizzi, Veronica Tuccio.

La manifestazione di grande prestigio

“Le Fonti Awards”, giunto all’undicesima edizione, è una delle manifestazioni di maggiore rilievo del mondo imprenditoriale internazionale e celebra le migliori realtà imprenditoriali del territorio nazionale. Ha premiato quelle realtà che, nonostante la pandemia e la conseguente crisi economica, hanno affrontato l’ultimo anno con grande professionalità mantenendo alti livelli di eccellenza nei rispettivi ambiti di competenza e investendo in settori particolarmente strategici e innovativi. Le nomination sono stabilite da un parterre di giornalisti di stampa specializzata (redazione tv, redazione riviste e redazione online) e dalla “Business community” di “Le Fonti”, di cui fanno parte imprenditori, manager e professionisti, dove confluiscono rappresentanti del mondo imprenditoriale e della finanza, unica community in Italia basata sul business.

La soddisfazione degli imprenditori

Promotergroup spa è la prima ragusana ad aver ricevuto ben due nomination, sia come azienda del settore consulenze e leadership, sia per il settore Md (Managing Director) per il presidente Gianni Polizzi. La serata si è aperta con il Ceo Summit dal titolo “Le eccellenze raccontano la ripartenza. Casi di successo per un nuovo rinascimento italiano” che ha visto la partecipazione dei migliori imprenditori italiani che si sono confrontati sulle tematiche riguardanti la realtà imprenditoriale italiana nell’anno della pandemia: i Ceo hanno potuto spiegare come hanno affrontato l’ultimo anno di attività, le difficoltà, gli ostacoli, come hanno resistito alla crisi e posto le basi per la ripartenza. “Siamo orgogliosi e felici di questo risultato – ha detto il presidente Gianni Polizzi – è la dimostrazione che un’azienda giovane, con grandi professionalità e competenze, che ha saputo guardare al territorio ed alle sue potenzialità, ponendosi al servizio dell’economia locale per puntare ad una crescita collettiva del paese, può centrare grandi obiettivi. È un grande orgoglio ed uno stimolo a migliorare, a crescere e ad espanderci sempre di più. Il merito e la dedica per questo riconoscimento vanno a tutti i nostri fedeli clienti e al nostro team. E un grazie va a Le Fonti.tv per questa iniziativa e per il riconoscimento che ha voluto tributarci”.