La nota dei sindacati

Si è chiusa in data odierna la trattativa sul VAP 2020 che premia, al di la dei risultati aziendali, l’impegno che i lavoratori e le lavoratrici hanno dato in un

contesto difficile ad impegnativo.

Qui di seguito i contenuti dell’accordo.

Il premio Aziendale verrà erogato con importo pari a: 1.000 € a conto welfare o 770 € in contanti Per quanto riguarda l’erogazione cash, verrà applicata la detassazione del 10%.

L’accredito Welfare avverrà dal mese di luglio, mentre chi sceglierà il cash troverà la somma nello stipendio di Giugno 2021. Resta inoltre a totale carico dell’azienda l’onere connesso alla quota base inerente le coperture collettive odontoiatriche relativamente all’anno 2021, pari ad Euro 88,70 pro capite. Confermata anche la possibilità di utilizzo dei welfare day (max 5).

Per quanto riguarda le liberalità aziendali riconosciute in relazione al corrente esercizio: il “Contributo 4-12 anni“ e “strenna natalizia” vengono

automaticamente ed esclusivamente conferite a welfare. Il “Contributo Familiare Disabile” viene automaticamente ed

esclusivamente liquidato con importo monetario nel cedolino stipendio (di norma nel mese successivo alla richiesta). Nei prossimi giorni sarà

possibile fare la domanda.

Inoltre sono stati raggiunti importanti accordi per la valorizzazione del Welfare aziendale. Iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo dei neo-assunti

A far tempo dal 1° gennaio 2021, al fine di agevolare l’iscrizione del personale di prima occupazione che aderisca al Fondo Pensione di Gruppo, l’Azienda

riconoscerà il contributo a proprio carico pari al 4%, sin dal primo mese di assunzione, a condizione che l’adesione intervenga in modo esplicito entro i

primi 6 mesi dall’assunzione, con conferimento del TFR maturando dal primo giorno di servizio e addebito del contributo individuale (2%) dal mese

successivo a quello di adesione.

TFR maturato ANTE 2007

A far tempo dalla data di cui al presente accordo, in via eccezionale e per una sola volta, ai dipendenti aderenti al piano esodi, che ne facciano apposita

richiesta entro il giorno 10 dell’ultimo mese di servizio è consentito di modificare la scelta di conferire al Fondo Pensione di Gruppo (o, per i relativi iscritti, al Fondo Previbank) il TFR maturato entro il 31 dicembre 2006 e accantonato in Azienda.

Banca del tempo COVID 2021

Con il Verbale del 23 luglio 2020 le Parti hanno previsto la concessione di permessi retribuiti (due giorni) ai genitori con figli di età da 0 a 14 anni per

problematiche scolastiche connesse al Covid. Questa possibilità si ripropone anche quest’anno a partire dal 1° marzo e fino al 30 settembre 2021.

Politiche di conciliazione Vengono attivate le novità introdotte con l’art. 15 (Politiche di conciliazione)

dell’Accordo 2 aprile 2020 a decorrere dal 1° marzo 2021:

estensione dei permessi per eventi chiave della vita anche alle coppie di

fatto;

fatto; introduzione di nuovi permessi per eventi chiave della vita: tre giorni ulteriori a quelli previsti per legge di congedo paternità per un

totale di 13 gg complessivi (anche nel caso di adozione/affiliazione);

totale di 13 gg complessivi (anche nel caso di adozione/affiliazione); il giorno della sentenza di separazione/divorzio

Consegna Ecocert

Viene prorogato il termine per la consegna degli Ecocert al 31 12 2021. L’azienda comunicherà l’avvio di suddetta raccolta. Pur in presenza di dati di bilancio negativi, riteniamo di aver valorizzato il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori sia nell’erogazione cash, importante in questo anno di pandemia, sia nella

complessiva valorizzazione del welfare aziendale.