Sono 542 i nuovi positivi covid19 che si registrano oggi in Sicilia con 26440 tamponi processati e una incidenza poco superiore al 2,0%. La regione si trova anche oggi al decimo posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri

Le vittime, i guariti e gli attuali positivi

Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.060. Gli attualmente positivi sono 27.690 ovvero 967 casi in meno rispetto a ieri. I guariti che sono 1488.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 946, 7 in meno rispetto a ieri e scendono anche i ricoveri in terapia intensiva dove adesso sono 130, ovvero 5 in meno rispetto a ieri.

La distribuzione nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 237 casi, Catania 102, Siracusa 54, Messina 40, Agrigento 37, Caltanissetta 22, Enna 17, Trapani 9, Ragusa 3.

Nessuna riapertura per Pasqua

“Le principali nazioni europee, governate da maggioranze politiche e forze di diverso orientamento, hanno scelto dopo la prima ondata una linea comune di massimo rigore per arginare la pandemia. L’Italia si muove nel solco di questa linea europea di prudenza, di cautela e di primato della difesa del diritto alla salute” ha detto al Senato il ministro della Salute Roberto Speranza, sottolineando che “è una pericolosa illusione immaginare di poter vincere una sfida globale come la pandemia senza una forte dimensione europea delle nostre iniziative, sul cui coordinamento internazionale dobbiamo continuare ad investire”.

Il prossimo dpcm “varrà dal 6 marzo al 6 aprile” ha, dunque annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza. Il dpcm includerà, dunque, la festività di Pasqua del 5 aprile. La “bussola del nuovo dpcm – ha detto il ministro – sarà la salvaguardia del diritto alla salute”. Di fatto niente aperture e niente vacanze

La Sicilia spera nella zona bianca ma non ora

Anche se non ci saranno vacanze, ne turismo ne aperture la Sicilia spera quantomeno di poter far ripartire musei, teatri, cinema, piscine e palestre grazie allo sbarco in zoan bianca. Una possibilità che è cocnreta ma no ancora vicinissima. Serve una media di contagio settimanale di 50 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti ovvero 2400 contagi al massimo in sette giorni e attualmente l’isola viaggia ad una media poco superiore ai 3000