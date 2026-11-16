Un altro tassello si aggiunge al complesso mosaico dei lavori per l’ammodernamento del collegamento viario tra Ragusa e Catania. Si sono infatti concluse con esito che Anas comunica essere stato pienamente positivo le prove di carico sui nuovi cavalcavia CV04 e CV05, due delle opere principali previste nell’ambito degli interventi sul Lotto 2 della strategica arteria siciliana in costruzione da tempo.

I test in orario notturno

Per evitare pesanti ripercussioni sul traffico quotidiano e ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti in transito lungo la direttrice (interessata nei giorni scorsi da chiusure temporanee sulla SS 514 “di Chiaramonte” tra gli svincoli di Sciri e Dicchiara), le operazioni si sono svolte esclusivamente in orario notturno, tra il 12 e il 14 novembre.

Attraverso specifici monitoraggi e misurazioni di precisione, i collaudi hanno permesso di analizzare la risposta delle infrastrutture alle sollecitazioni previste sulla carta, confermando la piena tenuta e l’affidabilità di entrambi i manufatti in linea con i parametri del progetto.

Le caratteristiche tecniche

I due nuovi cavalcavia presentano una struttura a due campate continue con impalcati realizzati in acciaio e calcestruzzo. Una soluzione ingegneristica studiata per garantire elevati standard di resistenza, rigidezza e sicurezza nel tempo lungo un’arteria destinata a diventare fondamentale per la mobilità del sud-est isolano.

L’intervento diretto dei tecnici Anas

A rendere particolarmente significativo questo passaggio è stata la gestione diretta delle operazioni. Le verifiche sono state infatti eseguite interamente in house dai tecnici Anas della Struttura Territoriale Sicilia, scesi in campo con personale altamente specializzato e strumentazioni dedicate.

Una scelta che conferma la capacità dell’Azienda di presidiare in autonomia anche le fasi più delicate e specialistiche del controllo infrastrutturale, valorizzando le competenze ingegneristiche interne. Il superamento di questi test segna così un ulteriore avanzamento concreto verso il completamento di una delle opere più attese dell’Isola divisa in diversi lotti