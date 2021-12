Un uomo sessantenne si è tolto la vita nel giorno della vigilia di Natale, lanciandosi dal ponte di via Roma a Ragusa.

A trovare il corpo è stato un giovane che stava portando a passeggio il proprio cane.

I vigili del fuoco e la polizia è intervenuta.

Non si conoscono le cause del gesto.

Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura.

Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.