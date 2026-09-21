Nel Ragusano

Circa 2.900 euro in contanti, i documenti e le carte di pagamento. Tutto dentro un portafoglio rimasto su una colonnina di una stazione di servizio in contrada Majorana, nel Ragusano. A trovarlo è stato un uomo di 52 anni di origini marocchine, residente in provincia, che invece di proseguire verso il lavoro ha fatto dietrofront e lo ha consegnato al comando provinciale dei carabinieri.

Com’è stato ritrovato il portafoglio

Il proprietario si era fermato poco prima per fare rifornimento e, probabilmente per la fretta, aveva dimenticato il portafoglio sulla colonnina. Il 52enne lo ha notato subito dopo.

“Nonostante il 52enne dovesse recarsi sul posto di lavoro a Comiso, senza alcuna esitazione, ha deciso di tornare indietro e consegnare il portafoglio”, riferiscono i carabinieri.

Chi era il proprietario

I militari sono risaliti al titolare grazie ai documenti custoditi nel portafoglio. È un infermiere ragusano di 41 anni che lavora a Catania.

Quando è tornato in possesso del portafoglio ha controllato il contenuto e ha constatato che non mancava nulla. Poi ha ringraziato il 52enne.

Immagine del post generata con l’AI.