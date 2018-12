dal 29 dicembre al 26 gennaio

Dal 29 dicembre al 26 gennaio 2019 la Galleria Lo Magno Arte Contemporanea di Modica, ospiterà la mostra fotografica Melissa Carnemolla-Retrospettiva 2018, a cura di Giuseppe Lo Magno e della stessa artista.

Il vernissage è previsto per sabato 29 dicembre, alle ore 18.

Melissa Carnemolla, nata a Ragusa nel 1991, è una fotografa documentarista. La sua ricerca artistica consiste nel tradurre visivamente riflessioni, suggestioni ed emozioni personali che scaturiscono dall’esplorazione della realtà esterna o del proprio mondo interiore, attraverso un ampio ventaglio di scelte tecniche, che vanno dalla fotografia digitale all’analogico, dal film washi ai collage.

Il percorso espositivo comprenderà una ventina di opere che raccontano realtà diverse e complesse, scavano nella propria personalità e giocano con l’ordinario, cercando nuove e affascinanti possibilità di espressione all’interno di ciò che comunemente viene etichettato come scarto e rifiuto.

Il critico d’arte Maria Brazão Sousa, nel testo che accompagna la mostra, scrive a proposito del suo lavoro: Melissa «Celebrando i fallimenti e convertendo gli ostacoli in una fonte di nuove eccitanti scoperte, ci incoraggia ad abbracciare la natura imprevedibile non solo del processo creativo ma di tutta la vita umana, mostrandoci che la gioia non sta nei risultati finali, ma in ciò che abbiamo vissuto durante il percorso».

Melissa Carnemolla, dopo una breve carriera come Interior Designer, si è trasferita a Roma per seguire un master in fotografia. Nel 2016 ha vinto due borse di studio: Residenza d’artista ad Arles con Studio Vortex di Antonie D’agata e Spazio Labò Photo Workshop a New York con Michael Ackerman. Dal 2015 al 2017 è stata la cofondatrice e co-direttrice di Gazebook: Sicily Photobook Festival. Nel 2017 è stata ammessa alla KABK, una prestigiosa accademia d’arte a L’Aia (Paesi Bassi), dove ha iniziato un BA di quattro anni in fotografia.

La mostra potrà essere visitata tutti i giorni, eccetto il lunedì, nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20. La Galleria Lo Magno Arte Contemporanea si trova a Modica (RG) in via Risorgimento 91-93.