E’ modicana ma studia a Psicologia a Firenze, una delle più dinamiche attiviste del neonato movimento delle Sardine e proprio in Toscana, sua terra d’adozione, sta organizzando per sabato prossimo la manifestazione: “La Toscana non si lega” .

Il suo nome è Matilde Sparacino. La giovane 22enne, ospite nei giorni del talk show televisivo Otto e Mezzo ha spiegato le ragioni dello scendere in piazza: “Noi scendiamo in piazza per qualcosa non contro qualcuno. Se poi quel qualcosa è effettivamente in contrapposizione con i valori di Salvini e della Lega, è un dato di fatto. Noi siamo apartatici”.

Il movimento nato a Bologna come contraltare dell’apertura della campagna elettorale della Lega, ha raccolto consensi da Nord a Sud con manifestazioni in differenti città Italiane, non ultima Palermo, dove venerdì scorso le sardine sicule si sono date appuntamento in piazza Verdi.

Sabato sarà la volta di Firenze dove si dovrebbe svolgere in contemporanea un evento legato alla campagna elettorale della Lega.