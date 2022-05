trasferiti in una palestra comunale

Sono 463 i migranti sbarcati a Pozzallo dopo essere arrivati a bordo di un motopeschereccio scortato dalla Guardia di finanza e dalla Capitaneria di porto, intercettato a 32 miglia da Portopalo nella serata di ieri dopo la segnalazione di Alarm Phone.

Solo una donna

A bordo, come riportato dall’AGI, tra i migranti vi sono una sola donna, 17 minori non accompagnati e altri due bambini che hanno intrapreso il viaggio con le famiglie. Le nazionalità dichiarate sono Siria, Palestina, Egitto e Bangladesh. Un migrante è stato trasferito in ospedale. Una brutta frattura operata prima della partenza e che aveva bisogno di trattamenti.

Trasferiti nella palestra comunale

Anche in questa circostanza visto il numero cospicuo, “i migranti per completare le procedure di identificazione e somministrazione dei tamponi antigenici, sono in via di trasferimento nella palestra comunale” ha detto all’AGI il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

I ritardi

Il trasferimento dei migranti dal porto alla palestra è rallentato dalla indisponibilità di pullman e dalla spola che viene effettuata con i mezzi disponibili, a piccoli gruppi. Intanto nel pomeriggio dovrebbe arrivare la nave quarantena, ma allo stato attuale il condizionale è d’obbligo.