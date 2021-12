a bordo numerosi minori non accompagnati e bambini

Le autorità italiane hanno assegnato Pozzallo come “porto sicuro” alla nave Sea Watch3, con 440 profughi a bordo. Lo ha confermato il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

La nave dovrebbe attraccare a Pozzallo nel pomeriggio

La nave, in mare dalla vigilia di Natale e che ha effettuato cinque soccorsi di altrettante imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo, si sta dirigendo verso la scalo ragusano dove dovrebbe attraccare nel pomeriggio.

A bordo 167 minori non accompagnati e 14 bambini

A bordo ci sono anche 167 minorenni non accompagnati, che hanno tra gli 8 e i 17 anni, e 14 bambini che hanno meno di un anno, il più piccolo ha compiuto 3 settimane in mare. Ieri era stato lanciato un appello dalla Ong a fare sbarcare almeno i bambini.

Una donna incinta trasferita nei giorni scorsi

Il 27 dicembre una donna incinta è stata fatta scendere dalla nave Sea Watch3 che si trovava al largo di Lampedusa. La donna, che stava per partorire, è stata trasferita a bordo di una motovedetta sull’isola siciliana. Arrivata, assieme alla figlia di 2 anni, con motovedetta della Guardia costiera, al molo Madonnina, la partoriente è stata trasferita con ambulanza al Poliambulatorio dell’isola in attesa di essere caricata su un elisoccorso e portata in ospedale.

Appelli per lo sbarco dei migranti

In questi giorni, da più parti sono stati diramati appelli per lo sbarco dei migranti della Sea Watch3.

Il 29 dicembre, anche Legambiente Sicilia aveva fatto sentire la sua voce indignata.

“Adesso, anche se al ministero degli Interni non c’è più seduto il senatore Salvini, lo ripetiamo ancora con più forza, lo urliamo: restiamo umani!”, aveva detto il presidente regionale degli ambientalisti Gianfranco Zanna.

“Siamo ancora più sconcertati, – aveva aggiunto Zanna – perché da questo governo non ci aspettavamo questi comportamenti: da giorni e giorni 440 poveri cristi, molti minori, a bordo della Sea Watch3 aspettano di sbarcare in un porto sicuro. Hanno passato il Natale tra le onde di un Mediterraneo che si fa sempre più minaccioso per le condizioni meteorologiche in peggioramento, che non passino pure il capodanno in queste condizioni disumane. Chiediamo che il Governo italiano autorizzi subito lo sbarco”.

