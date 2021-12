Dramma sulla nave

Una donna incinta è stata fatta scendere dalla nave Sea Watch3 che si trova nelle vicinanze dell’isola di Lampedusa (AG). La donna starebbe per partorire ed è stata trasferito a bordo di una motovedetta nell’isola siciliana.

A bordo ci sono 446 persone

Una nigeriana, in procinto di partorire è stata evacuata stanotte perchè aveva necessità di urgenti cure ostetriche, dalla nave Sea Watch3 che si trova a circa 18 miglia dalla costa di Lampedusa con a bordo 446 persone tra cui un noenato. Arrivata, assieme alla figlia di 2 anni, con motovedetta della Guardia costiera, al molo Madonnina, la partoriente è stata trasferita con ambulanza al Poliambulatorio dell’isola in attesa di essere caricata su un elisoccorso e portata in ospedale.

Ancora salvataggi in mare

“La Sea Watch 3 ha soccorso 96 persone su un gommone in grave difficoltà che stava imbarcando acqua. Tra i naufraghi una donna incinta al nono mese. A bordo abbiamo 446 naufraghi. Il più giovane di loro ha due settimane di vita”. È quanto ha comunicato ieri SeaWatch Italia su Twetter.