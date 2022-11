scontro politico sulla gestione

Ancora sbarchi sulle coste della Sicilia: in 144 sono arrivati a Pozzallo, nel Ragusano, grazie alle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di Porto dopo un’operazione di salvataggio. I migranti sono tutti uomini, ci sono una decina di minori, di varie nazionalità, tra cui Egitto, Bangladesh e Pakistan. Si è reso necessario per un giovane il trasferimento all’ospedale di Modica a causa di trauma alla caviglia. Sono, comunque, emersi diversi casi di scabbia. Altri 70 sono in viaggio verso Catania.

Sbarco nel Siracusano

Sono circa 60 i migranti sbarcati questa notte a Marzamemi, nel Siracusano. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, gli stranieri, presumibilmente di origine egiziana, sono approdati a bordo di un barcone che ha superato le maglie della sorveglianza nelle acque territoriali italiane. Una volta scesi a terra, sono stati bloccati e successivamente sono stati avviati i controlli sanitari e le procedure di identificazione. Sono stati individuati 2 scafisti che sono stati fermati e trasferiti in carcere.

Centri accoglienza saturi

Con “circa 100 mila migranti nel sistema di accoglienza le prefetture segnalano una saturazione dei posti disponibili e diverse criticità”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nella informativa al Senato sulla gestione dei flussi migratori.

Accuse al Governo del Pd

“Costruire campagne elettorali sul concetto di invasione dei migranti è il tratto distintivo di quanto governo. Ma è una narrazione non vera. Io a Catania c’ero. E in quei quattro giorni si è registrato un evento che poco a che fare con il concetto di dignità, tanto evocato dal ministro Piantedosi”. Così il senatore del Pd Antonio Nicita, nel suo intervento in aula sulla informativa del ministro Piantedosi.

“Chi ha diritto entra” tuona FdI

“Chi ha diritto entra, chi non ne ha resta fuori. Questa maggioranza di centrodestra ha avuto dagli italiani il compito di difendere i confini nazionali e l’intervento del ministro dell’Interno Piantedosi, con la sua informativa completa, condivisibile ed esauriente, ci ha assicurato che verrà mantenuta la parola”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.