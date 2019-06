Schiaffi ai bambini più piccoli di tre anni che, in un asilo nido, venivamo imboccati con la forza anche quando non volevano mangiare. E’ quanto avrebbero accertato le indagini condotte dai carabinieri che hanno portato all’arresto di una maestra di Ragusa che 56 anni. Quando i militari si sono recati a casa per notificarle l’arresto le sue prime parole sono state: “Ma io voglio bene ai bambini”. Le immagini delle telecamere installate dopo la denuncia di una mamma di un bambino, testimonierebbero invece il contrario.

Sarebbero stati accertati 7 episodi nei confronti di 3 bambini dell’asilo. Tutto è partito dalla denuncia di una mamma che si è rivolta ai carabinieri di Ragusa Ibla. A quel punto sono scattate le intercettazioni di tipo tecnico che hanno confermato i sospetti degli inquirenti. Stamani i militari dell’Arma, insieme al sostituto procuratore della Repubblica Francesco Riccio hanno illustrato i dettagli dell’operazione che ha portato all’arresto della maestra.