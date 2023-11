Fortunatamente nessun ferito, avrebbe ceduto un gradino



Al termine di uno spettacolo del circo a Scicli, nel ragusano, ieri sera una tribuna è crollata provocando molta paura tra gli spettatori. Fortunatamente non ci sono stati feriti anche se una donna è stata portata all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica per lo shock.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, mentre il pubblico stava scendendo le scale per uscire dal tendone, un gradino ha ceduto, facendo cadere alcune persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica e i sanitari del 118, giunti con un’ambulanza. Le persone coinvolte nella caduta però non hanno riportato ferite.

Provincia ancora scossa da tragedia

La provincia di Ragusa di recente è stata investita da una tragedia legata anche in quel caso ad un crollo. La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta nei giorni scorsi sulla morte di Matteo Battaglia, il giovane vittima del crollo del solaio di un immobile a Ragusa. Un atto dovuto in conseguenza del tragico evento e della prima ricostruzione di quanto accaduto. I carabinieri hanno posto sotto sequestro l’immobile dove è avvenuta la disgrazia, in via generale Amato. I magistrati acquisiranno una serie di perizie tecniche sulla struttura, per capire cosa abbia provocato l’improvviso cedimento della pavimentazione. Ma soprattutto per risalire ad eventuali negligenze per quanto accaduto e che è costata la vita al giovane.

Una morte inspiegabile

Battaglia è morto lo scorso 10 ottobre, a tre giorni di distanza dall’incidente domestico. Matteo Battaglia, 22 anni di Scicli, non ce l’ha fatta, il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale Garibaldi di Catania dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Una comunità sotto shock per quanto accaduto ma soprattutto incredula per la dinamica dei fatti. La dinamica è stata ricostruita dalla polizia, intervenuta sul posto dopo la segnalazione dell’incidente. Il giovane stava effettuando con la fidanzata un sopraluogo in un immobile a Ragusa, in via generale Amato. In compagnia di alcun agenti immobiliari stava visionando il locale con l’obiettivo di affittare l’immobile per aprire un’attività commerciale. Improvvisamente il solaio avrebbe ceduto e il 22enne è volato giù, da un’altezza di 3 metri. Immediatamente soccorso, il ragazzo aveva riportato gravissime lesioni.

