L’immobile posto sotto sequestro

La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta sulla morte di Matteo Battaglia, il giovane vittima del crollo del solaio di un immobile a Ragusa. Un atto dovuto in conseguenza del tragico evento e della prima ricostruzione di quanto accaduto. I carabinieri hanno posto sotto sequestro l’immobile dove è avvenuta la disgrazia, in via generale Amato.

In attesa di perizie tecniche

Sicuramente i magistrati acquisiranno una serie di perizie tecniche sulla struttura, per capire cosa abbia provocato l’improvviso cedimento della pavimentazione. Ma soprattutto per risalire ad eventuali negligenze per quanto accaduto e che è costata la vita al giovane.

E’ morto martedì

Battaglia è morto martedì scorso, a tre giorni di distanza dall’incidente domestico. Matteo Battaglia, 22 anni di Scicli, non ce l’ha fatta, il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale Garibaldi di Catania dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Una comunità sotto shock per quanto accaduto ma soprattutto incredula per la dinamica dei fatti.

La ricostruzione dei fatti

Rispetto alle iniziali informazioni circolate la dinamica è stata meglio ricostruita dagli inquirenti, intervenuti sul posto dopo la segnalazione dell’incidente. Matteo Battaglia stava effettuando con la fidanzata un sopralluogo in un immobile a Ragusa. In compagnia di alcuni agenti immobiliari stava visionando il locale con l’obiettivo di affittare l’immobile per aprire un’attività commerciale. Improvvisamente il solaio avrebbe ceduto e il 22enne è volato giù, da un’altezza di 3 metri. Immediatamente soccorso, il ragazzo aveva riportato gravissime lesioni. Per questo motivo, nonostante i tentativi disperati dei medici, è morto due sere fa.

Chi era la vittima

Diplomato al liceo classico “Carducci”, Matteo Battaglia era un giovane che come tanti stava provando a costruirsi un futuro. Una famiglia soprattutto con la sua fidanzata, con cui progettava un lavoro autonomo e una vita assieme. Lui era impiegato in un negozio di rivendita moto. La sua grande passione, oltre ai motori, era anche il calcio. Era un grandissimo e sfegatato tifoso del Milan.

