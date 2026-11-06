Il giornalista del Sole 24 Ore Nino Amadore presenta domani, sabato 7 novembre, a Scicli il suo noir “Il caso Ada Fleres” (Laurana Editore). L’appuntamento è alle 18.30 al Salone parrocchiale dell’ex Convento del Carmine, in piazza Busacca. L’incontro fa parte del calendario di presentazioni organizzato dalla Mondadori BookStore Scicli con Confeserfidi e la Fondazione Confeserfidi.

Il caso Ada Fleres, la trama del noir

La storia si apre con il ritrovamento di un cadavere. Ada Fleres viene trovata morta nel suo appartamento di Palermo, con la porta chiusa dall’interno. Sul tavolino c’è un bicchiere d’acqua quasi pieno, nel portacenere un mozzicone di sigaretta: un dettaglio strano, perché la donna non fumava.

Di giorno Ada lavorava come bibliotecaria, nel resto del tempo faceva la giornalista investigativa. Era abituata a fare domande scomode e a cercare dove altri preferivano tacere. A indagare sulla sua morte è l’ispettore Luca Bianchi, che conosceva lei e quell’appartamento. Il romanzo apre una nuova serie dedicata all’ispettore, pubblicata nella collana Calibro 9 di Laurana.

Intorno alla vittima si muovono figure ambigue: l’ex marito, che ne parla male, una sorella che sa più di quanto dica, un venditore di panelle che osserva tutto senza farsi notare. E poi i nomi che tornano nei fascicoli e negli archivi che qualcuno avrebbe voluto tenere chiusi. Sullo sfondo c’è Palermo, raccontata come una città che assorbe scandali, silenzi e morti. Ada aveva scelto di non stare al gioco. Qualcuno se n’era accorto, e lei lo sapeva, ma aveva deciso di andare avanti.

Chi è Nino Amadore

Amadore ha 55 anni, è nato a Messina, vive a Palermo e lavora per il dorso Sud del Sole 24 Ore. Il noir non è il suo primo libro. Da oltre vent’anni scrive di Sicilia: energia, pubblica amministrazione, politica, economia e mafia. Tra i suoi titoli ci sono “La zona grigia”, sui professionisti al servizio di Cosa nostra, e “L’isola civile”, sugli imprenditori siciliani che si sono opposti alla mafia.

Presentazione a Scicli: data, ora e luogo