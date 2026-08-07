Scoglitti è ormai diventata una capitale siciliana del beach tennis. A confermarlo sono i Campionati Regionali Assoluti che prendono il via oggi, venerdì 7 agosto, all’Arena Stelle Beach Tennis proprio di Scoglitti.

I Campionati Regionali Assoluti di Beach Tennis sono uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario sportivo regionale. L’evento durerà tre giorni e si concluderà domenica.

161 atleti da diverse regioni d’Italia

Saranno 161 gli atleti impegnati sui campi di gara, provenienti da diverse regioni d’Italia, pronti a contendersi i titoli regionali nelle discipline del singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile e doppio femminile.

Importante occasione di promozione turistica e sportiva per Scoglitti

L’evento rappresenta un’importante occasione di promozione sportiva e turistica per Scoglitti, che si conferma punto di riferimento nel panorama nazionale del beach tennis grazie alla capacità organizzativa dimostrata negli anni e alla qualità delle proprie strutture.

“L’avvio dei Campionati Regionali Assoluti rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione e il risultato di un lavoro organizzativo portato avanti con impegno e passione – dice Salvo Malandrino uno degli organizzatori. – Ospitare 161 atleti provenienti da diverse parti d’Italia significa aver costruito, negli anni, una credibilità riconosciuta nel panorama del beach tennis. Scoglitti dispone delle caratteristiche ideali per accogliere eventi di questo livello e il nostro obiettivo è continuare a far crescere la manifestazione, offrendo agli atleti strutture adeguate, un’organizzazione efficiente e un’accoglienza all’altezza delle aspettative. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento e l’Amministrazione comunale per il sostegno garantito. Siamo certi che saranno tre giorni di grande sport, spettacolo e sana competizione”.

Prima realtà italiana ad organizzare un simile evento

Con questa manifestazione, Scoglitti si conferma la prima realtà d’Italia per l’organizzazione di un campionato regionale assoluto di tale prestigio, consolidando il proprio ruolo nel circuito del beach tennis e rafforzando la propria vocazione quale sede ideale per grandi eventi sportivi.