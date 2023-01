la vicenda del 37enne che vive ad acate

La Procura di Ragusa ha i primi iscritti nel registro degli indagati in relazione all’inchiesta sulla scomparsa di Daouda Diane, l’ivoriano 37 enne operaio e mediatore culturale, sparito nel nulla il 2 luglio scorso da Acate, nel Ragusano.

Inchiesta per omicidio e occultamento cadavere

I pm, coordinati dal procuratore Fabio D’Anna hanno aperto il fascicolo per occultamento di cadavere e omicidio ma l’inchiesta è piuttosto complessa per via dei ritardi nella denuncia di scomparsa, presentata solo dopo 8 giorni. Prima di sparire l’ivoriano aveva pubblicato un video in cui denunciava la situazione di caporalato e di mancanza di sicurezza nell’azienda dove lavorare, la Sgv Calcestruzzi, noto cementificio di Acate.

Il video prima della scomparsa

Nell’ultimo video inviato al fratello, Daouda chiudeva con la frase :”Qui si muore”. Gli inquirenti confermano che Carmelo Longo, padre dell’attuale amministratore dell’impresa SGV Calcestruzzi, ha precedenti per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla turbativa d’asta.

Carmelo Longo, inoltre, è fratello di Giovanni, arrestato il 24 ottobre del 2019 nell’operazione plastic free che fece luce sul clan mafioso Carbonaro-Dominante di Vittoria e fu condotta dalla Squadra Mobile di Ragusa, su delega della Dda di Catania. Si ipotizzavano i reati di associazione mafiosa, estorsione pluriaggravata, detenzione armi, traffico illecito di rifiuti.

Il blitz dei carabinieri nell’azienda

Il mese scorso, i carabinieri di Ragusa si sono recati nelle abitazioni e negli appezzamento di terreni dei Longo per compiere delle ispezioni ma non è stato svelato nulla sull’esito degli accertamenti.

Chi sono gli imprenditori

I fratelli Longo, Carmelo e Giovanni, sono figli di Salvatore Longo, ucciso il 14 novembre del 1990 ad Acate in un agguato di stampo mafioso nel quale rimase ferito anche Massimo Leonardi, all’epoca 18 enne e suo collaboratore. Longo fu raggiunto da proiettili sparategli alla testa da un’automobile dopo un breve inseguimento sulla strada Acate – Caltagirone. Lo stesso, appena un anno prima, era scampato ad un altro agguato