Nella tarda serata di ieri, è avvenuta una violenta lite che ha scosso Piazza Daniele Manin, meglio conosciuta come Piazza Senia, a Vittoria, in provincia di Ragusa. Un giovane tunisino di 25 anni è rimasto gravemente ferito. Il ragazzo ha riportato una profonda ferita al fianco, probabilmente causata da un’arma da taglio. Il giovane è stato subito soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Vittoria. Le sue condizioni, seppur serie, non destano preoccupazione per la sua vita.

Secondo ferimento e clima di tensione

Quasi contemporaneamente al primo episodio, un altro giovane è rimasto ferito nella stessa area. Al momento, l’identità del secondo ferito rimane sconosciuta, così come la possibile connessione tra i due eventi. Anche il secondo giovane è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Vittoria per ricevere le cure necessarie. La piazza, teatro degli scontri, è rimasta a lungo sotto il controllo delle forze dell’ordine a causa della presenza di numerosi gruppi di immigrati e di un palpabile clima di tensione.

Indagini in corso

Polizia e Carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili delle aggressioni. Le indagini si concentrano sulla raccolta di testimonianze e sull’analisi delle possibili motivazioni che hanno scatenato la violenza. L’obiettivo è quello di fare chiarezza sugli episodi e ripristinare la sicurezza nella zona.

Il commento del Sindaco

Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha espresso la sua preoccupazione per l’accaduto, sottolineando come le faide interne alle comunità etniche possano generare pregiudizi e pericoli, con i migranti stessi a pagarne le conseguenze più dirette. L’episodio riaccende i riflettori sulla delicata questione dell’integrazione e sulla necessità di intervenire per prevenire simili episodi di violenza.

Like this: Like Loading...