Non solo l’incidente in pieno centro storico. Sabato di lungo lavoro per gli agenti della polizia municipale di Modica. Sabato, intorno alle 19,30, si sono scontrate un’Alfa 145 e un’Alfa 156, condotte entrambe da due giovani del luogo, all’intersezione tra Corso Umberto e Piazzale Falcone Borsellino.

Alla base dell’incidente una mancata precedenza. Nell’incidente è rimasta ferita una diciassettenne, S.S., che viaggiava sul secondo veicolo.

E’ stata trasportata dal 118 al Pronto Soccorso, dove i medici l’hanno giudicata guaribile in 15 giorni. Sanzionato il conducente del veicolo che non aveva dato la precedenza nel momento in cui effettuava l’inversione di marcia.

A Modica la scorsa notte terribile scontro tra quattro auto.