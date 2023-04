Il matrimonio più social degli ultimi anni, quello dei Ferragnez in Sicilia , ha fatto scuola. Stessa location e stessa wedding planner, rispettivamente Noto ed Alessandra Grillo, sono stati scelti da Alena Seredova, la famosa showgirl e modella ceca, per il suo grande giorno. A renderlo noto è il giornale online di Video Regione con un servizio pubblicato sul tg di Canale 14

Seredova sceglie la Sicilia per il suo matrimonio

Dopo otto anni di fidanzamento, Alena e il suo compagno Alessandro Nasi, imprenditore e consigliere in affari della Seredova, hanno deciso di convolare a nozze. La coppia ha scelto la città barocca di Noto come location per il loro matrimonio. Ancora non è stato reso noto il giorno esatto del matrimonio, ma si sa che l’evento si terrà nel mese di giugno e sarà un rito civile. Chissà se a sposarli, come anche nel caso dei Ferragnez, sarà il sindaco: sempre un Corrado. Ma questa volta, non Bonfanti, ma Figura.

La wedding planner dei Vip sceglie Noto

A quanto pare la scelta della città siciliana è stata suggerita dalla stessa Grillo, che ha pubblicato sui social media questa foto: una finestra sulla campagna netina che fa presupporre sopralluoghi in location. Al momento nessuna notizia trapela da Palazzo Ducezio; chissà se i palazzi comunali saranno coinvolti negli eventi a corollario del sì, come fu per i Ferragnez che in città organizzarono la festa prima delle nozze, a Palazzo Nicolaci, con un vero red carpet sulla via dell’Infiorata e la concessione dei futuri sposi a follower e giornalisti. E’ probabile che questa attesa mediatica attorno al matrimonio della più posata e matura coppia non ci sarà, indubbiamente ci saranno vip e personaggi famosi che attireranno la curiosità e gli obiettivi di curiosi e gossippari. L’evento promette di essere un’occasione unica e indimenticabile, con la bellezza di Noto a fare da sfondo per il grande giorno di Alena Seredova e Alessandro Nasi.