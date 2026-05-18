"Giornata importante per tutto il territorio"

L’accordo pone le basi per la valorizzazione dell’area autoportuale di Vittoria, in sinergia con l’aeroporto di Comiso e il corridoio TEN-T Scandinavo-Mediterraneo.

La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. (SIS) e il Comune di Vittoria hanno sottoscritto oggi, 18 maggio 2026, un protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’autoporto di Vittoria. La firma è avvenuta alla presenza del Sindaco on. prof. Francesco Aiello, dell’Amministratore Unico di SIS avv. Michele Pivetti Gagliardi, del Senatore avv. Salvo Sallemi, del deputato dell’ARS on. Nello Dipasquale, della presidente del Consiglio Comunale di Vittoria, Concetta Fiore.

Il protocollo rappresenta il primo passo formale verso la stipula di un accordo operativo che porterà alla valorizzazione dell’infrastruttura autoportuale di Vittoria, con l’obiettivo di renderla un polo attrattivo per le imprese logistiche e manifatturiere dell’area ragusana. La posizione geografica del sito – a pochi chilometri dall’aeroporto di Comiso, su cui il governo regionale punta in termini di sviluppo industriale e intermodale – ne rafforza il potenziale strategico.

L’amministratore unico di SIS, l’avv. Michele Pivetti Gagliardi, ha dichiarato: “La firma di questo protocollo costituisce un passo fondamentale per lo sviluppo dell’intero territorio siciliano e si inserisce in una strategia più ampia di potenziamento della logistica e dell’intermodalità a livello nazionale. Il governo regionale, sotto la guida del presidente Schifani e dell’assessore alle infrastrutture on. Aricò, ha sempre posto lo sviluppo della Sicilia tra le proprie priorità. Questo accordo è un tassello concreto in quella direzione. La presenza del Senatore Sallemi testimonia l’attenzione del Parlamento nazionale verso i programmi che SIS ha avviato. Ringrazio il sindaco Aiello per la celerità con cui ha gestito l’intera procedura. Questo è il primo step: il secondo passo sarà la stipula vera e propria dell’accordo operativo, che consentirà di avviare concretamente la valorizzazione dell’autoporto di Vittoria”.

Il Senatore Salvo Sallemi ha aggiunto: “La firma del protocollo tra il Comune di Vittoria e la SIS segna una svolta per l’autoporto di Vittoria. Quando le istituzioni dialogano i risultati sono tangibili. Ringrazio l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Alessandro Aricò che sin dalla sua prima visita a a Vittoria ha preso a cuore il dossier autoporto. Il coinvolgimento della SIS nella sua gestione garantirà un rilancio per una struttura nodale che si interfaccerà anche con l’aeroporto di Comiso in ottica cargo. Uno strumento in più per le imprese d’eccellenza di Vittoria e della provincia Iblea”.

L’onorevole Nello Dipasquale ha dichiarato: “Ci auguriamo che questa sia davvero la volta buona per definire un’annosa questione che il territorio attende da anni. Più volte abbiamo chiesto interventi concreti per sbloccare il progetto dell’autoporto. Ci auspichiamo che questo nuovo percorso può rappresentare una risoluzione concreta. Adesso servono continuità e fatti concreti”.

“Quella di oggi è una giornata importante per la città di Vittoria e per tutto il territorio. La firma di questo protocollo d’intesa rappresenta un segnale concreto di collaborazione istituzionale e di attenzione verso un progetto strategico che può creare sviluppo, occupazione e nuove opportunità per il nostro comprensorio. È fondamentale continuare a lavorare insieme affinché questo percorso produca risultati concreti e duraturi”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio comunale di Vittoria, Concetta Fiore.

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha affermato: Con la firma di questo protocollo poniamo finalmente le basi per una collaborazione strategica che guarda al futuro della nostra città. Dopo anni di silenzio e di immobilismo su un tema fondamentale per il territorio, oggi compiamo un passo concreto verso la realizzazione di un progetto importante per Vittoria e per tutto il comprensorio. La nostra amministrazione ha voluto riaprire un dialogo rimasto fermo troppo a lungo, riportando al centro dell’attenzione una proposta che può rappresentare una svolta sotto il profilo logistico, economico e occupazionale. Vittoria, grazie alla sua posizione centrale nei collegamenti commerciali della Sicilia sud-orientale, ha tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento strategico nello sviluppo infrastrutturale dell’area. Il primo cittadino ha proseguito: “In questo percorso assume un ruolo fondamentale anche l’aeroporto di Comiso che, oltre alla sua funzione civile e passeggeri, può oggi ampliare la propria prospettiva attraverso lo sviluppo del settore cargo. Grazie anche all’attenzione e al sostegno del Governo della Regione Siciliana, che ha attivato questo importante canale, si apre una nuova opportunità per il trasporto delle merci, a supporto delle imprese agricole, produttive e commerciali del territorio. Il cargo rappresenta una leva strategica di crescita capace di rafforzare il sistema logistico del sud-est siciliano e di collegare ancora di più la nostra area ai mercati nazionali e internazionali”.