E’ di un uomo morto e due feriti trasportati in ospedale il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera intorno alle 23 a Vittoria in provincia di Ragusa.

A finire a colpi di pistola sembra sia stata una lite scoppiata per motivi passionali. Non si conoscono ancora i dettagli dell’evento ma sembra che dopo uno scontro per una donna contesa si sia intromessa anche la famigliadi lei. La vicenda sarebbe presto degenerata e dalle parole si sarebbe passati ai pugni e da lì a poco sarebbe comparsa una pisola.

La vittima è un giovane romeno mentre i due feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Guzzardi.

Sulla vicenda idnagano i carabinieri che stanno ricostruendo le fasi della lite che ha portato alla sparatoria anche per risalire a chi ha materialmente compiuto l’omicidio fra i contendenti