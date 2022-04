E’ iniziato in Sicilia lo switch off del digitale terrestre. Si passa così alla nuova tv digitale. La riorganizzazione riguarda tutte le reti, siano esse nazionali che locali. Il passaggio al nuovo standard verrà completato entro il prossimo anno, per consentire un miglioramento della qualità visiva e dell’alta definizione. Video Regione passa dal canale 16 al canale 14. Nella nostra regione, la procedura avverrà fatta per step, con una suddivisione territoriale. Ecco qui di seguito il calendario completo del passaggio al nuovo standard di trasmissione.

Switch Off in Sicilia, ecco le date

Palermo, dal 3 al 6 maggio,

Catania, dal 29 aprile al 3 maggio,

Messina 28 aprile e dal 6 al 9 maggio,

Siracusa, 29 aprile,

Ragusa, 29 aprile e 2 maggio,

Trapani dal 4 al 6 maggio,

Caltanissetta, 2 e 3 maggio,

Enna, 3 maggio,

Agrigento dal 2 al 6 maggio,

Pantelleria, Lampedusa, Linosa e Ustica, il 10 maggio

Video Regione passa al canale 14 del digitale terrestre

Per il direttore di Video Regione, Salvatore Cannata, il passaggio al nuovo standard, “arrecherà vantaggi agli spettatori, sia in termini di qualità della visione, sia rispetto allo sforzo produttivo, in termini di contenuti, che le emittenti dovranno proporre”. “Noi di Video Regione -sottolinea il giornalista -siamo pronti a gestire questo passaggio. Per gli utenti, alla fine la procedura è semplice. Non c’è da fare la ricerca una procedura manuale come si faceva una volta, non c’è da fare chissà quale grande operazione, perché in pratica bisognerà semplicemente affidarsi all’elemento intuitivo dell’apparecchio televisivo. L’unica criticità individuata dal direttore di Video Regione consiste nel fatto che il passaggio non avverrà simultaneamente in tutta la Sicilia. L’emittente ha realizzato alcuni spot promozionali per spiegare, con precisione e semplicità, ai propri utenti come procedere.