Indagini in corso per accertare le cause del gesto

Una tragedia che ha lasciato in tanti sgomenti. Una notizia che molti ancora stentano a credere. Un uomo originario di Modica, imprenditore molto noto ed ex presidente del Modica Calcio, si è tolto la vita questa mattina all’alba.

Il tragico gesto è stato compiuto da Antonio Aurnia, che alle prime ore della mattina di oggi si sarebbe lanciato dal ponte Guerrieri. Il 50enne era ben voluto e godeva della stima dei concittadini per i vari ruoli che aveva ricoperto. Promotore di alcune attività imprenditoriali di successo negli anni ’90.

Ancora non sono note le cause che lo avrebbero spinto a compiere un gesto simile, se delle difficoltà economiche o altri problemi personali.

Nonostante siano passate poche ore dalla tragedia, la notizia si è già diffusa e cominciano a comparire i primi commenti di cordoglio su Facebook: “C’è stato un solo presidente nel Modica Calcio. Ciao Antonio”, scrive un utente del web.

“Sono addolorato e sconvolto. Anzi, siamo addolorati e sconvolti. – scrive Piero Torchi – Perchè Antonio no era solo un mio caro amico, ma era un caro amico di tutta la mia famiglia, ed una delle persone più buone che abbia mai conosciuto Ho condiviso con lui grandi gioie, e straordinari risultati, in una città che alla sua intuizione imprenditoriale visionaria deve moltissimo. Se oggi esiste il Polo Commerciale, molto del merito deve andare a lui.

Uomo buono e generoso, ha regalato alla sua città un sogno: quello del calcio professionistico dopo oltre 20 anni, al termine di una cavalcata entusiasmante.

Purtroppo ancora una volta la sua, al nostra, città si è rivelata più matrigna che madre, non restituendo nulla di ciò che lui, in maniera disinteressata e col cuore, aveva regalato alla comunità.

Ci sarà tempo e modo per ricordarlo adeguatamente.

Oggi è solo il tempo del pianto, della vicinanza ai suoi amati genitori, alla sua sposa, alle sue splendide figlie.

Non pubblico nessuna delle 100 foto che ho trovato di noi due insieme perchè altrimenti non sarei riuscito più a scrivere, sopraffatto dalle lacrime.

Io non so cosa c’è lassù, ma se c’è un luogo dell’anima dove accogliere gli uomini buoni e per bene, allora lì ci sarà sicuramente un posto per te, caro amico mio, da sempre e per sempre.

Si ricorda che sono attivi alcuni numeri verdi ai quali chiunque può rivolgersi per ricevere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284;

Telefono Azzurro 1.96.96;

Progetto InOltre 800.334.343;

De Leo Fund 800.168.768.

Fonte foto: Facebook