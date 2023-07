A perdere la vita un 30enne

Un 30enne annega e muore nel mare di Marina di Ragusa, i due amici che erano con lui invece sono riusciti a salvarsi. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica di quanto accaduto. I soccorsi sono scattati nell’immediatezza, tutti e tre i bagnanti in difficoltà sono stati recuperati ma per uno di loro non c’è stato nulla da fare.

Cosa è successo

A perdere la vita un giovane di 30 anni, di origine marocchine. Secondo i primi accertamenti la vittima era in compagnia di altri due coetanei quando all’improvviso non è stato più in grado di tornare a riva. Anche i due amici che erano con lui sono andati in difficoltà. Immediato l’intervento della protezione civile e dei soccorsi. I tre sono stati riportati a riva ma per il 30enne la situazione è apparsa subito disperata. Aveva ingerito troppa acqua e il suo cuore ha smesso di battere pochi minuti dopo essere stato riportato in spiaggia. Nonostante le manovra salva vita dei sanitari non c’è stato nulla da fare.

Le possibili cause

Si ipotizza che il giovane e gli altri due amici si siano spinti troppo al largo nel tratto di mare finale del lungomare Andrea Doria. Forse le correnti forti che trascinavano al largo non gli hanno dato scampo. I tre non hanno avuto la forza di ritornare a riva con le loro braccia. E per uno di loro si è materializzata purtroppo la tragedia, annega e muore il 30enne.

Sempre nel ragusano tragedia sfiorata qualche giorno fa

Sempre nel ragusano si era sfiorata la tragedia appena qualche giorno fa. E’ accaduto a Scoglitti dove due bambini di 6 e 7 anni hanno rischiato di annegare nella spiaggia adiacente al porto marinaro. Solo l’intervento dei bagnanti e degli avventori di passaggio ha evitato il peggio. I due bimbi sono stati tirati a riva con un cordone umano di volontari. Quest’ultimi hanno consegnato i piccoli a due ambulanze del 118 di Vittoria e Scoglitti per rianimarli.

