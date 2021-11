la tragedia avvenuta a ragusa

Tragedia a Ragusa per la morte di una bambina di 7 anni

E’ deceduta durante il sonno

Le forze dell’ordine dovranno verificare le cause della morte

Tragedia a Ragusa per la morte di una bambina di 7 anni spirata durante il sonno. Un vero e proprio giallo sono le cause che hanno portato al decesso della piccola ma secondo quanto riferito dall’Ansa la vittima avrebbe perso la vita per soffocamento con una improvvisa occlusione alle vie aeree.

Verificare le cause

Solo che non è ancora chiaro per cosa, se per cibo o per vomito, fatto sta che il suo cuore ha cessato di battere, nonostante il tentativo dei genitori di tenerla aggrappata alla vittima. I funerali si svolgeranno domani nella Chiesa del Preziosissimo Sangue a Ragusa.

Un altro caso

Un paio di mesi fa una bambina di 11 mesi è morta poco dopo essersi sentita male, a causa di una presunta difficoltà respiratoria, nella tarda mattinata di ieri, martedì 31 agosto, mentre stava mangiando a casa sua, nel Milanese.

Come riportato su MilanoToday, sul corpo della piccola non c’erano segni di violenza. La morte, forse, è arrivata per cause naturali, anche se verranno svolti tutti gli accertamenti necessari. Bisognerà anche verificare se la bimba possa essere rimasta soffocata dopo aver ingerito qualcosa di solido.

La piccola, di origini egiziane, avrebbe accusato un malore mentre la mamma la teneva in braccio per darle da mangiare. Immediata la richiesta di soccorsi da parte della donna che, per poter caricare la bambina sull’elisoccorso, ha ricevuto il supporto delle forze dell’ordine.

I casi di bambini morti naturalmente

Le cronache siciliane sono piene di notizie sulla morte di bambini avvenute senza violenza, apparentemente senza ragione. Come nel caso di Marta, la bambina di dieci anni che un anno fa perse la vita durante l’ora di educazione fisica nella palestra della scuola Vittorio Emanuele Orlando di Palermo.

Un decesso non causato da un malore durante la lezione di educazione fisica, probabilmente dovuto ad una patologia pregressa e non diagnosticata.