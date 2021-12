è un uomo di 60 anni

Tragedia a Ragusa dove un uomo di 60 anni si è tolto la vita lanciandosi dal ponte di via Roma. La vittima, nella giornata di ieri, aveva deciso di porre fine alla sua vita ma non si conoscono ancora le ragioni per cui si è suicidato.

Molto dipenderà dalla testimonianza dei familiari e delle persone a lui più vicine, fatto sta che ad accorgersi del suo corpo è stato un passante, il quale ha poi chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli inquirenti verificheranno anche le immagini delle telecamere di sicurezza allo scopo di ricostruire gli ultimi istanti di vita del sessantenne per accertare se fosse da solo o in compagnia di qualcuno.