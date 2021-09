la vittima è di rosolini, nel siracusano

Tragedia nel Ragusano con il cadavere di un uomo trovato in una casa

L’allarme lanciato dalla moglie che si trova all’ospedale di Modica

La donna sta per dare alla luce il loro figlio

La Procura di Ragusa ha aperto una inchiesta

Tragedia nel Ragusano con la morte di un uomo di 40, di Rosolini, nel Siracusano, che è deceduto in un appartamento, a Santa Maria del Focallo, nel Ragusano.

L’ allarme della moglie

La moglie, in stato di gravidanza, si trova all’ospedale Maggiore di Modica ed è stata lei, non avendo più notizie del consorte, ad avvisare i soccorsi ma quando si sono presentati nella casa in cui era ospite il 40enne non hanno potuto fare nulla.

Aperta una inchiesta

Il suo cuore aveva cessato di battere, inutili i tentativi di rianimarlo, frattanto la Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause del decesso e ricostruire così gli ultimi istanti di vita della vittima.

Un’altra tragedia a Rosolini

Nelle ore scorse, un’altra tragedia ha scosso Rosolini. Un uomo di 57 anni è deceduto nella sua abitazione pochi giorni dopo essere stato dimesso da un ospedale del Ragusano.

Era ricoverato in un ospedale del Ragusano

La vittima, Vincenzo Cartia, un aiuto cuoco, si era ammalato di Covid19, come accertato dai carabinieri che hanno in mano le indagini sull’episodio, e per questo motivo era stato disposto il suo ricovero nella struttura sanitaria.

Positivo al Covid19, era stato dimesso

A quanto pare, le sue condizioni stavano migliorando e così i medici avrebbero deciso di rispedirlo a casa, in isolamento, per continuare le cure. L’uomo, che viveva da solo, avrebbe avvertito un malore, stando ad una prima ricostruzione, per poi spirare nelle ore scorse. I familiari hanno dato l’allarme ma quando sono arrivati i soccorritori per l’aiuto cuoco non c’era più nulla da fare.