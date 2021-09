le indagini dei carabinieri

Indagine dei carabinieri sul ritrovamento di un cadavere a Rosolini

L’uomo, affetto da Covid19, era stato ricoverato in un ospedale del Ragusano

Era stato poi dimesso ma è deceduto nelle ore successive

I carabinieri di Siracusa hanno avviato le indagini in merito al decesso di un uomo di 57 anni, residente a Rosolini, Vincenzo Cartia, 57 anni, trovato senza vita nella sua abitazione.

Ricoverato e poi dimesso

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, nei giorni scorsi, dopo essere risultato positivo al Covid19, è stato ricoverato in ospedale, nel Ragusano, ma le sue condizioni, con il passare delle ore, sarebbero migliorate, al punto che i medici avrebbero deciso di dimetterlo e rispedirlo a casa, sebbene in isolamento.

Viveva da solo

Viveva da solo il 57 anni, che lavorava come aiuto cuoco, ma nelle ore scorse è deceduto, come constatato dai carabinieri, intervenuti dopo le segnalazioni dei familiari. I militari hanno sentito i parenti che gli avrebbero confermato il suo ricovero in ospedale e poi le dimissioni, per cui sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita della vittima.

Morti di Covid19 in Sicilia

Gli attuali positivi sono 28.130 con un decremento di 5 casi. I guariti sono 1.322 mentre si registrano altre 21 vittime che portano il totale dei decessi a 6.413.

La regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 8 il 1 settembre, 12 il 31 agosto e 3 il 29 agosto.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 957 i ricoverati, 10 in meno rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 115, tre in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 131, Catania 353 Messina 353, Siracusa 204, Ragusa 108, Trapani 115, Caltanissetta 32, Agrigento 51, Enna 1.

Zero contagi per chi completa la vaccinazione

Dei 493 positivi nella sola città di Siracusa non ci sono persone contagiate tra quelle che hanno completato il ciclo della vaccinazione. E’ quanto emerge in un rapporto nella disponibilità dell’azienda sanitaria (aggiornato al 2 di settembre ndr) a testimonianza della veridicità delle conclusioni della comunità scientifica circa gli effetti del vaccino contro il Covid19.