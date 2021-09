in 17 farmacie, la nota di FEDERFARMA PALERMO

Ben 318 inoculazioni in 17 farmacie a Palermo e provincia.

Soddisfatta Federfarma Palermo per l’accordo con Regione e Asp Palermo.

Gli elenchi delle farmacie.

Vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie di Palermo e provincia: nella prima settimana di rodaggio sono state raccolte le prenotazioni da parte dei cittadini e sono, quindi, state eseguite senza problemi 318 inoculazioni in 17 farmacie (11 in città e 6 in provincia) che avevano già completato il rientro dalle ferie dei farmacisti appositamente formati. A queste se ne aggiungeranno presto molte altre. Lo rende noto Federfarma Palermo.

Alcune, non disponendo al proprio interno di locali separati da quelli destinati alla normale dispensazione dei farmaci, stanno allestendo gazebo esterni per eseguire le procedure di anamnesi, inoculazione e osservazione in totale sicurezza; altre che si trovano nelle stesse condizioni potranno, invece, somministrare le dosi del siero in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, provvedendo poi alla necessaria sanificazione e garantendo così il rispetto di tutti gli standard di sicurezza necessari.

Dalla prossima settimana saranno 82 farmacie

Dalla prossima settimana il servizio sarà operativo in tutte le 82 farmacie (48 in città e 34 in provincia) che finora hanno aderito all’Accordo tra Regione, Asp Palermo e Federfarma Palermo. E’ previsto che altre ancora si aggiungano nella settimana successiva.

“Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara Roberto Tobia, segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma – della forte risposta da parte dei cittadini, che hanno subito richiesto la prenotazione del vaccino nelle farmacie, anche in quelle che non erano ancora pronte a partire sin da lunedì scorso. Da parte di tutti i cittadini è stato espresso gradimento per un’iniziativa che viene incontro a quanti finora non si sono vaccinati per motivi di tempo o logistici o perché ancora dubbiosi”.

“L’opportunità – conclude Tobia – di potersi vaccinare sotto casa evitando lunghi spostamenti, file e disagi agli hub e, soprattutto, di avere a disposizione un professionista conosciuto e di fiducia, ritengo che possa dare un importante contributo alla campagna vaccinale nel territorio”.

L’elenco delle prime 17 farmacie:

CIANCIO SILVA Corso Filangeri, 136 SANTA FLAVIA PA

SAN GIUSEPPE SRL Via Ingegnere Giuseppe Bagnera, 18 int. 4 BAGHERIA PA

GRECO DI MAURIZIO E PIETRO GIAMMANCO SNC Via Diego D`Amico, 32/a BAGHERIA PA

RIZZO MARIA CELESTE piazza mondello 53 PALERMO PA

BONSIGNORE DEL DR. ROBERTO TOBIA Viale della Regione Siciliana, 2322 PALERMO PA

DI GIORGIO DI ARCURI ANTONELLA E C. SNC Via Roma, 2 CHIUSA SCLAFANI PA

ANTICA FARMACIA GIUSTI SAS DEL DOTT RICCOBONO Via Gabriele D’Annunzio, 1/E PALERMO PA

CALI’ GIOVANNI & C. SNC Piazza Umberto I, 33 LERCARA FRIDDI PA

CHIAVETTA GIUSEPPE Corso Camillo Finocchiaro Aprile, 133 PALERMO PA

DEI SERVIZI SRL Viale Michelangelo, 311 PALERMO PA

FARMACIA CAVOUR DR. MICHELE ORLANDO S.A.S. Via Padre Giuseppe Puglisi, 82 PALERMO PA

MARCHESE DI VILLABIANCA DI SCIAME’ E GIORLANDINO SNC Viale Marchese di Villabianca, 50 PALERMO PA

PENNINO LICIA Via Perpignano 182D PALERMO PA

RANDAZZO ALESSIA ENZO E ROSAMARIA SNC Corso dei Mille, 262 PARTINICO PA

SAN MICHELE SNC DI PIPI A. E D’ALESSANDRO D. Via Sciuti, 64/b PALERMO PA

INGLIMA ANTONINO & C. SNC Via Principe di Scordia, 116 PALERMO PA

TRIPI DEL DR. FRANCESCO MIRAGLIA Via Aloi, 3c PALERMO PA

L’elenco delle 48 farmacie che hanno aderito a Palermo:

Ajello Eleonora e C. (Snc) via Giovanni Villani, 16/18

Amari Miranda via Poliziano, 42

Amodeo Francesco via Principe di Scordia, 45 A

Antica Farmacia Borsellino (Fiore Cecilia) via G. Roccella, 30

Antica Farmacia Gerardi (Cusumano Annamaria) via Sardegna, 25

Antica Farmacia Giusti (Carmelo Riccobono e C. Sas) via Gabriele D’Annunzio, 1/E

Antica Farmacia Montepellegrino (Bilardo Mario Sas) via Montepellegrino, 127

Besio (Sciamè e Giorlandino Sas) via Giovanni Besio, 55/B

Bilardo Emilia e C. (Snc) via dei Quartieri, 14

Bonsignore (Tobia Roberto) viale Regione Siciliana, 2322

Cacace Ferdinando via Giovan Battista Guccia, 12

Cavour (Orlando Michele Sas) via Padre Giuseppe Puglisi, 82

Chiavetta Giuseppe corso Camillo Finocchiaro Aprile, 133

Consiglio Minelli delle Dr.sse Consiglio e Minelli S.n.c. Via Regione Siciliana 3024

Cuccia Antonino via Emilio Salgari, 1

D’Alessandro Antonino via Ariosto, 24

Di Mino Aldo viale dei Picciotti, 3/A

Farmacia Borsellino (Listro Riccardo) piazza Della Chiesa S. Alfonso de’ Liguori, 31

Farmacia dei Servizi (Srl) viale Michelangelo, 311

Farmacia del Corso (Gianluca e Giuseppe Liotta Srl) corso dei Mille, 528/A

Farmacia della Guadagna (Snc) via Santa Maria di Gesù, 3/A

Farmacia Diaz (Puccio e C. SAS) via Armando Diaz, 90

Farmacia Giganti (Srl) via Ammiraglio Rizzo, 49

Farmacia Listro Orazio (Srl) via San Filippo, 8

Farmacia Marchese di Villabianca (Sciamè, Giorlandino S.re e F.sco Snc) via Marchese di Villabianca, 50

Farmacia Partanna Mondello Via Timeo, 2

Farmacia Ponte Ammiraglio srl Via Brancaccio 2/O

Farmacia Roccella (Snc) via Gustavo Roccella, 49

Farmacia Sacro Cuore (Gorgone e Lo Forte Snc) piazza Principe di Camporeale, 6/E

Farmacia Sacro Cuore (Gorgone e Lo Forte Snc) via Terrasanta, 102

Farmacia San Michele (Pipi e D’Alessandro Snc) via Sciuti, 64/B

Farmacia Tripi (Miraglia Francesco) via Aloi, 3/C

Farmacia Tulone Libero e C. (Snc) via Gino Zappa, 144

Fisco Paolo Mario via Emiro Giafar, 102

Genovese Diego corso Tukory, 190

Guccione Matteo via Palmerino, 20/B

Inglima e C. (Snc) via Principe di Scordia, 116

La Malfa (Snc) via Ugo La Malfa, 115

Lo Casto Marina via Marchese Ugo, 82

Mercadante Valeria viale Regina Elena, 57

Palagonia (Sciamè e Giorlandino Snc) via Zandonai, 12

Pandolfo e Teresi ( Srl ) Via Carlo Greca, 23

Pennino Licia Via Perpignano 182/D

Quattrocchi M.Grazia piazza Bologni, 25

Rizzo Maria Celeste via Piano Gallo, 6

Siagura Luigi via Dante, 59

Vetro Domenico via Monte San Calogero, 21

Vetro Marcella via Emerico Amari, 121

Zasa (Snc) viale Strasburgo, 306

Le altre in provincia:

ABBATE SAS PETRALIA SOTTANA CORSO AGLIATA 152

BFC PHARMACIA SRL MONREALE VIA AQUINO 52

CALI’ SNC LERCARA FRIDDI PIAZZA UMBERTO I° 33

CEFALA’ DIANA SRL CEFALA DIANA PIAZZA UMBERTO I° 20

CIANCIO SILVA SANTA FLAVIA CORSO FILANGERI 138

CIOTTA CARMELA MARIA CHIARA POLIZZI GENEROSA LARGO ZINGARI, 6

CORSARO MARIA GELTRUDE ALTOFONTE PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 15

D’ARRIGO ANTONINA BALESTRATE PIAZZA RETTORE EVOLA 63

DELL’ISOLA GISAN SRL ISOLA DELLE FEMMINE VIA LIBERTA’, 32

DEL CORSO – SCROZZO AMALIA BORGETTO VIA ROMA 99

DI CARLO EPIFANIO E C. SNC MARINEO CORSO DEI MILLE 103

DI GIORGIO SNC CHIUSA SCLAFANI VIA ROMA 2

DI SALVO & C. SNC SANTA FLAVIA VIA DELLA CHIESA 63

EUROPA SNC SCARDINA VILLABATE VIALE EUROPA 151

FUSTANEO MARIA ANTONIA LASCARI PIAZZA G. ABBATE 1

GENTILE SNC MONREALE VIA CIRCONVALLAZIONE 81

GIUNTA SARA CARINI VIA NAZIONALE, 133/B

GRECO SNC BAGHERIA VIA D. D’AMICO 32/C

LANZARA ANDREA CASTELDACCIA VIA ROMA 49

MANNINO SNC SAN GIUSEPPE JATO VIA UMBERTO 181

MINEO DONATELLA BAGHERIA VIA MILAZZO 23

MONGIOVI’ ANNA E C. SNC CORLEONE VIA DON G. COLLETTO 36

MONGIOVI’ ANNA E C. SNC PRIZZI PIAZZA SAN FRANCESCO 10

MONGIOVI’ DI PANZICA E C. SNC LERCARA FRIDDI PIAZZA DUOMO 12

NAURRA SRL CASTELDACCIA VIA COMISO 24

PECORARO GIUSEPPE CASTELDACCIA VIA ALLO’ 17

PEDONE & C. SNC MONREALE VIA P. NOVELLI 74

RANDAZZO SNC PARTINICO CORSO DEI MILLE 262

SAN GIUSEPPE SRL BAGHERIA VIA INGEGNERE G. BAGNERA, 18

SAN LEONARDO SRL PARTINICO VIA ALDO MORO 95

SANTA CHIARA (SNC) MONREALE VIA PROVINCIALE,117

SANTA CRISTINA SNC SANTA CRISTINA GELA VIA TIRANA 11

VENUTI GIUSEPPE CINISI VIA UMBERTO 15

ZUCCARO SNC MONREALE VIA A. VENEZIANO 75