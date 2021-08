indagini della squadra mobile

Cadavere di un uomo ritrovato nelle acque del Porto piccolo di Ortigia

La vittima è un uomo di 76 anni e sul caso sono al lavoro i poliziotti

Verrà eseguita nelle prossime ore l’ispezione cadaverica

E’ giallo a Siracusa a seguito del ritrovamento in mare del cadavere di un uomo di 76 anni. La salma è stata rinvenuta stamane nelle acque del Porto piccolo di Siracusa, alle porte di Ortigia, il centro storico della città, ai piedi del ponte Umbertino. Ad accorgersene stamane è stato un passante che ha chiesto l’intervento dei soccorsi ma quando sono arrivati per il pensionato non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

Gli agenti della Squadra mobile hanno avviato le indagini e secondo una prima ricostruzione, il 76enne, che soffriva di una grave patologia, dopo essere caduto in acqua non sarebbe stato in grado di risalire. Da verificare in che modo sia finito in mare, se spinto o se perché ha perso l’equilibrio.

Incidente o aggressione?

La Procura ha disposto l’ispezione cadaverica per sciogliere i dubbi sulle cause del decesso. Gli investigatori, sulla scorta delle condizioni mediche del 76enne, tendono a far prevalere le tesi dell’incidente: la vittima potrebbe avere avvertito un malore, per cui trovandosi a pochi metri dal mare, ci è finito dentro. Ma come capita in queste occasioni, le forze dell’ordine non escludono nulla, per cui si prende in considerazione l’ipotesi di un’aggressione.

Le telecamere

Per avere un quadro della situazione più chiaro, gli agenti della Squadra mobile, al comando del dirigente Gabriele Presti, potrebbero dare un’occhiata alle telecamere di sicurezza della zona, coprendo un’ampia area, allo scopo di sapere, innanzitutto, se il 76enne, negli istanti precedenti alla sua caduta in acqua, fosse da solo o in compagnia di qualcuno.

Un particolare non da poco, che, in modo inevitabile, riuscirebbe a risolvere il giallo all’istante. Inoltre, la polizia è intenzione, sempre attraverso le telecamere, di risalire al percorso compiuto dall’uomo. Da quanto emerge, il fatto si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi, evidentemente le sue richieste di aiuto non sono state ascoltate.