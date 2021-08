I quattro hanno sfidato le onde nonostante il mare mosso

Tragedia in mare tra Capaci e Carini. Un giovane di 22 anni Luca Carollo di Torretta è morto annegato, tre sono stati salvati. E’ successo in queste ore. Sono partiti i soccorsi da parte della Capitaneria di Porto.

Stanno intervenendo anche i sanitari del 118 e i carabinieri.

Il giovane è morto annegato questa mattina nei pressi del lungomare di Capaci dell’ex lido Florida.

Il mare oggi era molto agitato e in spiaggia c’erano le bandiere rosse.

Attorno alle 12 arrivava alla sala operativa della Guardia Costiera di Palermo la richiesta di aiuto di una bagnante. C’erano quattro ragazzi in difficoltà, nel tratto di mare di Capaci, che non riuscivano a rientrare a nuoto verso la riva, per il forte vento e le condizioni del mare.

Scattavano i soccorsi con l’impiego di motovedette e personale da terra.

Il bagnante in difficoltà, in realtà, era uno solo e che due ragazzi presenti in spiaggia si erano prodigati per

prestargli soccorso.

Uno dei due, tuttavia, considerate le avverse condizioni meteo marine decideva quasi subito di rientrare, mentre l’altro procedeva il giovane in difficoltà.

Nel frattempo, allertati da altre persone presenti in spiaggia, i bagnini dei due lidi più vicini: “Lido Club13” e Lido “Essai Sport” intervenivano portando in salvo ed incolume, il bagnante in difficoltà, mentre il soccorritore, Luca Carollo di 22 anni , è stato recuperato in prossimità della riva privo di sensi da altre persone presenti in loco.

Dopo svariati tentativi di rianimazione, protratti per circa un’ora, da parte del personale del 118, prontamente intervenuto, purtroppo, veniva accertato il decesso del ragazzo.