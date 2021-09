Sul posto la polizia

Muore un uomo a Palermo in corso Tukory dopo aver comprato il pane

Inutili i soccorsi, l’uomo era già morto forse a causa di un infarto

Tante le tragedie simili anche al mare nei giorni scorsi

Si accascia sul marciapiede dopo aver comprato il pane e muore. E’ accaduto questa mattina a Palermo dove un uomo di 63 anni è morto in corso Tukory, dopo aver comprato il pane. L’uomo era appena uscito dal negozio quando avrebbe avvertito un malore che lo ha costretto ad accasciarsi sul marciapiede. Una tragedia che si è consumata nel giro di pochi minuti nei pressi dell’ingresso del mercato di Ballarò.

Inutili i soccorsi

I passanti hanno notato l’uomo in grave difficoltà allertando il 118. Purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Una scena cruda, alla quale hanno assistito decine di persone inermi mentre l’uomo moriva probabilmente a causa di un arresto cardiaco. Sul posto è anche giunta la Polizia di Stato.

Ancora tragedie

Un uomo di 77 anni, palermitano, nelle scorse settimane è morto sulla spiaggia in località Forgia a Balestrate, posta sul lungomare ovest. La vittima si chiamava Ciro Guaresi ed era un pensionato. L’anziano si era sentito male mentre si trovava in acqua. Lo hanno subito soccorso i familiari che lo hanno aiutato a guadagnare la riva. Immediato l’intervento sul posto di un’ambulanza e dei carabinieri. Il medico del 118, però, non ha potuto far altro che constare il decesso del 77enne. A fine agosto un uomo è morto nel mare di Mondello. Era in mare quando i familiari hanno notato che stava male. Sono intervenuti i bagnini e hanno constatato che l’uomo non respirava più. E’ stato portato a riva e messo a riparo da tre ombrelloni. Per circa mezz’ora sono state eseguite le tecniche per cercare di rianimarlo. Ma non c’è stato nulla da fare. La vittima Mario Morelli, 81 anni.