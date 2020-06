Intervento della polizia e dei vigili del fuoco

Tragedia nel ragusano questo pomeriggio. Un uomo di 51 anni, residente a Santacroce Camerina, si è lanciato dal Ponte Costanzo, sulla Modica Ragusa.

Il grave fatto è avvenuto intorno alle 18 di oggi. Al momento non si conoscono le cause dell’estremo gesto che ha provocato tanto dolore in quanti conoscevano l’uomo.

L’uomo ha prima parcheggiato l’auto, una Citroen C 3 azzurra sul viadotto, poi ha scavalcato e senza esitare si è lanciato nel vuoto.

Sono arrivate le auto della polizia e i vigili del fuoco.

Alcuni giorni fa un altro uomo si è ucciso a Finale di Pollina. L’uomo è stato trovato in campagna senza vita.

Anche in quel caso la salma è stata restituita alla famiglia per