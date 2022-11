operazione Credit Washing

I militari della Guardia di finanza di Modica, al termine dell’operazione denominata Credit Washing, hanno arrestato due persone ed iscritto nel registro degli indagati 7 persone per truffa a danno del bilancio dello Stato.

Si tratta di un’inchiesta, coordinata dai magistrati della Procura di Ragusa, legata ai bonus edilizi, sia per quanto concerne le facciate sia le ristrutturazioni. In merito alle persone che hanno rimediato le misure cautelari, una è in carcere, l’altra agli arresti domiciliari. Inoltre, i militari hanno provveduto al sequestro di oltre 115 milioni di euro nei confronti di 7 indagati.

Nella giornata di domani, alle 10, nella sala polifunzionale del Comando provinciale di Ragusa, in piazza Libertà, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale verranno resi noti i dettagli dell’operazione. Alla conferenza parteciperanno il Procuratore della Repubblica, Fabio D’Anna e il Sostituto procuratore

Dott.ssa Monica Monego.