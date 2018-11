stamane l'inaugurazione del japanese express food

Il sushi tradizionale con chicchi di riso morbidi e quasi trasparenti, che ne indicano l’assoluta purezza, ed ancora i famosissimi “noodle” o i gustosi “gyoza”, passando ai piatti più prelibati e particolari della cucina orientale, dolci compresi.

E’ la nuova proposta di Interspar Ragusa (via La Pira) dove stamani si è inaugurato il japanese express food “Osaka Zushi”, un corner interamente dedicato alla cucina asiatica ma con un occhio particolare al sushi prodotto secondo le tipiche e tradizionali ricette del Giappone.

Dopo la fase di test dei mesi scorsi, che ha trovato ampio consenso da parte dei consumatori, Interspar Ragusa ha deciso di potenziare l’offerta rendendo ancora più coinvolgente, e al tempo stesso conveniente, la possibilità di assaporare la cucina asiatica, sia attraverso il consueto takeaway, da scegliere direttamente in vetrina, e sia con la degustazione all’interno del punto vendita. I piatti vengono infatti preparati in maniera espressa, senza rinunciare alla straordinaria freschezza e con l’utilizzo di ingredienti e materie prime di qualità. I sapori d’Oriente tornano dunque alla ribalta per conquistare ancora una volta il capoluogo ibleo.

Ma zushi o sushi? “In verità in Giappone il sushi, per come lo conosciamo noi occidentali, è chiamato zushi. Per questo si è scelto di utilizzarlo nel nome del corner che si ispira anche alla città di Osaka, una delle più importanti e moderne del Giappone; uno spazio in cui la cucina asiatica è orientata verso una qualità ancora maggiore, sia per quanto riguarda il sushi, preparato secondo la tipica ricetta giapponese, che per i piatti a base di pesce”, spiegano dal corner all’interno di Interspar.

Tra i piatti più particolari proposti anche il “donburi” e perfino l’anguilla giapponese stufata; e per i più golosi c’è anche l’irresistibile “Tokio Tiramisù”. Una grande novità proposta da Interspar Ragusa che con semplicità, convenienza e qualità porta i gusti tipici dell’Oriente sulle tavole dei suoi clienti.