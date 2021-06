in via senia, a vittoria

Centro di vaccinazione a Vittoria per i migranti senza permesso di soggiorno

Una decisione assunta da Asp e commissione prefettizia

Si comincerà il 18 giugno, poi il 25 giugno ed il 2 luglio

Usati locali della Diocesi di Ragusa

Sarà operativo da venerdì un centro, situato in via Senia, a Vittoria, per la somministrazione dei vaccini ai migranti, in particolare a quelli senza permesso di soggiorno. Una iniziativa nata dalla circostanza che nella zona del Vittoriese ci sono tantissime aziende agricole e tra la manodopera ci sono centinaia di braccianti agricoli stranieri.

Iniziativa dell’Asp di Ragusa

Si tratta di una decisione assunta dalla direzione dell’Asp di Ragusa insieme alla commissione prefettizia di Vittoria, Comune sciolto per infiltrazione mafiosa, alla Caritas, Cgil, Caritas ed Emergency mentre la la Diocesi di Ragusa ha messo a disposizione i locali.

Giorni ed orari

Secondo quanto disposto dagli organizzatori, si comincerà venerdì 18 giugno e si replicherà il 25 giugno ed infine il 2 luglio dalle 16 alle 19.

Caos sui vaccini

Il dibattito è adesso sull’opportunità di usare altri vaccini per quelli che sono stati sottoposti alla prima dose di AstraZeneca. Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, a Cusano Italia TV, a proposito della combinazione di vaccini, ha detto: «Non esistono dei trial clinici con numerosità ampia di persone che hanno fatto lo switch, ne esistono diversi, non c’è stato alcun problema, solo il trial nel Regno Unito ha mostrato alcune complicanze lievi, come dolore nel sito di inoculo o febbre, ma è molto molto sicuro e i dati mostrano che vi è una risposta immunitaria anche maggiore».

JOHNSON & JOHNSON

Sileri ha anche detto che «leggendo bene il parere del CTS, io se fossi uno dei medici vaccinatori, avendo a disposizione altri vaccini, non farei né Astrazeneca né J&J ai più giovani. Abbiamo un numero di dosi di Pfizer e Moderna tale da riuscire a coprire tutta la popolazione».