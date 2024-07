Incidente mortale sul lavoro nel Ragusano. Un operaio sarebbe scivolato all’interno di una vasca di irrigazione mentre stava effettuando dei lavori all’interno di un’azienda agricola di contrada Resinè, a Vittoria. L’uomo è morto annegato. È stato il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco a recuperare il corpo ormai senza vita del lavoratore di 28 anni di origine tunisina. Nell’azienda anche i carabinieri e gli ispettori dello Spresal, il servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Barbagallo: “Più controlli”

“Un altro morto sul lavoro. Stavolta a perdere la vita è un ventottenne tunisino, annegato pare mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione ad una vasca di irrigazione di una azienda agricola di Ragusa. La lista si allunga, è un vero bollettino di guerra: a maggio le morti sul lavoro in Sicilia erano 17 ed è in continuo e tragico aggiornamento nell’inedia e nell’immobilismo della Regione che non ha fa nulla per aumentare i controlli, di fatti inesistenti e per aumentare il numero degli ispettori del lavoro”. Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.

“Nonostante le promesse, anche dopo – aggiunge – le ultime tragedie come quelle di Casteldaccia in cui a perdere la vita sono stati 5 operai, gli ispettori continuano ad essere 49 quando dovrebbero essere 280. Il governo della regione pensi meno ai giochi di potere e si impegni per fermare questa strage di inermi”.

Tre incidenti nel Ragusano e gli interventi

Squadre operative del Comando Vigili Del Fuoco di Ragusa sono state impegnate nella mattinata di oggi in tre distinti incidenti stradali. Alle 9 circa un ncidente autonomo autovettura Renault Clio uscita fuoristrada e ribaltatosi sul terreno a Pedalino una signora 34 enna ferita e trasportata in ospedale da 118. Alle 13.05 circa, incidente tra un’autovettura Opel Agila e Fiat doblò in contrada torre cannata a Modica, un ferito trasportato in ospedale. Alle ore 14.30 circa, incidente autonomo tornante sp 31 Scoglitti-Gela ferito lievemente il conducente medicato sul posto da personale 118. Personale del Vigili del Fuoco ha provveduto, in tutti e tre gli incidenti, alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e delle aree circostanti.

L’incidente sul lavoro nell’Agrigentino

Incidente sul lavoro a Cianciana, in provincia di Agrigento. Due operai del Comune, impegnati in lavori di riparazione della rete idrica lungo la strada provinciale 32 in contrada Quarto di Rocche, sono stati investiti da un’auto.

Due feriti

Ad avere la peggio un 59enne originario di Alessandria della Rocca, trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. L’uomo ha riportato ferite e fratture all’altezza del torace ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’altro operaio coinvolto è un 60enne di Cianciana, ricoverato all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera per un trauma alla mano sinistra. La prognosi è di circa 30 giorni. Alla guida dell’auto, una Opel Astra, c’era un ambulante marocchino di 64 anni residente a Lucca Sicula. L’uomo si è subito fermato per prestare i primi soccorsi.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cianciana che, oltre ad agevolare i soccorsi, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’Opel Astra è stata posta sotto sequestro. Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno portato l’auto a travolgere i due operai.

Incidente sul lavoro nel Ragusano

Un incidente sul lavoro è avvenuto presso lo stabilimento dell’azienda Mondial Granit, situato lungo la strada provinciale Comiso-Chiaramonte, nel Ragusano.

