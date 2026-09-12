Un legame storico che prende vita

L’opera, firmata dal regista Lorenzo Muscoso, affonda le sue radici in un fatto storico reale: il celebre discorso che Pirandello pronunciò il 2 settembre 1920 al Teatro Massimo Bellini di Catania per omaggiare gli ottant’anni di Verga.

Da quel momento storico, la narrazione si trasforma in un’esperienza visiva ed emotiva unica. I due scrittori si salutano idealmente sulla banchina di una stazione ferroviaria, dando inizio a un viaggio in treno intrapreso dall’autore agrigentino. Guardando fuori dal finestrino, Pirandello vede materializzarsi i luoghi, i volti e le figure più intense del suo universo letterario: prendono così vita le suggestioni di capolavori immortali come “L’uomo dal fiore in bocca” e “Ciàula scopre la luna”.

Il futuro del progetto tra grande schermo e teatro

Quella proiettata a Ragusa è solo l’anteprima, l’incipit di un’opera molto più ambiziosa. Il regista Muscoso ha infatti annunciato che il progetto completo, strutturato in una doppia anima teatrale e cinematografica, vedrà la luce tra l’inverno del 2026 e la primavera del 2027.

L’uso della tecnologia applicata alla narrazione non ha scalfito la potenza emotiva del testo, ma ha saputo esaltare l’identità e l’immensa eredità culturale dell’Isola. La reazione della platea ragusana, che ha accompagnato le immagini con commozione e grande partecipazione, dimostra come la grande letteratura siciliana possa ancora parlare al futuro attraverso i nuovi linguaggi del cinema.