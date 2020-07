Il riconoscimento oggi a Palermo

Si è concluso l’iter di riconoscimento dei Distretti Produttivi e anche il Distretto Orticolo del Sud-Est Sicilia, con sede a Vittoria ha ottenuto il prestigioso titolo regionale. Si è tenuta infatti proprio oggi a Palermo, nella sala conferenze dell’assessorato Attività produttive della Regione Siciliana, la riunione di presentazione e notifica dei decreti di riconoscimento per i distretti produttivi.

L’Assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, dopo aver firmato il decreto per il riconoscimento, ha presentato pubblicamente gli oltre 10 distretti delle attività produttive in Sicilia, tra cui proprio il Distretto Orticolo del Sud est Sicilia. Il DOSES, con un fatturato di oltre 220 milioni, è rappresentativo di oltre 3.000 dipendenti della fascia trasformata della Sicilia Orientale e comprende le province di Ragusa, Catania, Siracusa, Agrigento e Caltanissetta. Ulteriore successo per la città di Vittoria, cuore pulsante del sistema agroalimentare regionale e nazionale, che, in pochi mesi, è stata la sede protagonista del riconoscimento di ben due distretti, il Distretto del Cibo del Sud-Est Siciliano e del DOSES – Distretto Orticolo del Sud-Est Sicilia.

“Si è trattato di un percorso lungo e faticoso – ha detto il presidente del DOSES, Antonio Cassarino -, ha così dichiarato:che ha coinvolto ben oltre 400 imprese della fascia trasformata del Sud est Sicilia. Abbiamo atteso circa tre anni per raggiungere tale importante traguardo e nonostante ciò il DOSES non ha mai sospeso o posticipato le azioni di promozione del territorio. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i nostri soci che hanno sempre creduto nel nostro progetto di rete e di sviluppo: ad maiora sud est”.

“Dopo il riconoscimento nazionale dal Mipaaf per il Distretto del Cibo del Sud-Est Siciliano, e di cui il DOSES è stato promotore – dice Gianni Polizzi, direttore Distretto Orticolo del Sud-Est Sicilia – il successo raggiunto oggi dal DOSES è la conferma che gli obiettivi del nostro programma di sviluppo e cooperazione, qualità, etica e innovazione, proseguono nella giusta direzione! Si auspica di continuare a interloquire con la Regione Siciliana al fine di pianificare strategie utili per la valorizzazione del territorio anche in vista della programmazione comunitaria 2021/2027″.