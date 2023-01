la variante alla statale 115

E’ stata aggiudicata all’impresa D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali srl la gara d’appalto per la realizzazione della variante Vittoria-Comiso della Statale 115.

Importo da 104 milioni

Il bando prevedeva un investimento complessivo pari a 116 milioni di euro a base d’appalto, ridotti a 104 milioni in seguito al ribasso d’asta. L’azienda è mandataria del Raggruppamento Temporaneo di imprese che comprende anche Maeg Costruzioni Spa con Lombardi Ingegneria srl (progettista incaricato) e Arcadia srl (piano di monitoraggio ambientale).

Inclusi aumenti per rincaro costi

La gara è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 20 punti alla componente prezzo e un massimo di 80 punti alla componente qualitativa. “In tale importo sono inclusi gli oneri per la progettazione esecutiva, l’esecuzione del monitoraggio ambientale in corso d’opera, gli oneri per la sicurezza e l’aggiornamento dei costi in seguito al rincaro delle materie prime” spiegano dall’Anas. È previsto nel breve termine l’avvio delle attività di progettazione esecutiva cui farà seguito il concreto avvio dei lavori.

Le altre gare in Sicilia

A fine dicembre sono state pubblicate tre gare per interventi in Sicilia per un ammontare pari a oltre 310 milioni di euro, finalizzati alla realizzazione della Variante di Alcamo (33 milioni), al completamento della statale 626dir “Licata-Braemi” (20 milioni) e ad accordi quadro per le attività di manutenzione sulle autostrade A19 e A29 (250 milioni).

La Ragusa-Catania, lotti assegnati

“Sono estremamente entusiasta di poter finalmente annunciare che tutti e quattro i lotti per la realizzazione dell’Autostrada Ragusa-Catania sono stati assegnati”. Così Nello Dipasquale, parlamentare regionale del PD all’Assemblea regionale siciliana, commenta la notizia dell’aggiudicazione dei lotti per la realizzazione del raddoppio della SS514-SS194. “Dopo decenni di attesa, siamo arrivati al passo più importante, grazie al costante impegno del Partito Democratico e dei Governi regionali e nazionali che si sono succeduti negli ultimi anni. Da anni seguo da vicino l’iter per la realizzazione di questa importante infrastruttura, vigilando sui vari passaggi”.